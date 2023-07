Csaknem hetvenéves férfi is szerepel a rendőrség körözési toplistáján

Öt körözött személy esetében tűzött ki a rendőrség nyomravezetői díjat, a legkisebb összeg százezer forint, míg a legnagyobb 500 ezer forint – derül ki a rendőrség oldalán fellelhető adatokból. Az érintettek mindegyike férfi, akiket embercsempészés, csalás, sikkasztás, költségvetési csalás, kifosztás és lopás miatt keres a nyomozó hatóság.

A rendőrség körözési toplistáján jelenleg ötven személy szerepel, köztük hat nő és negyvennégy férfi. Néhányan újak, ami annak az eredménye, hogy több bűnözőt sikerült elfogni.

Különösen veszélyes, akinél fegyver is lehet, nem véletlenül szerepel a körözési toplistán (Fotó: Police.hu)

Új arcok a körözési toplistában

Az ötven személy esetében összesen több tucat különböző bűncselekmény elkövetése vagy annak gyanúja merült fel. A leggyakoribb a kábítószer-kereskedelem, a rablás, a csalás, a lopás és a költségvetési csalás, és most is igaz általánosságban, hogy a legtöbb személyt azért keresik, mert nem kezdte meg letölteni a szabadságvesztését.

A nők között vannak egészen régi arcok és újak is, őket többnyire nem erőszakos bűncselekmények – így orgazdaság, jövedékkel visszaélés elősegítése, csalás, pénzmosás, lopás, költségvetési csalás és áru hamis megjelölése – miatt körözik, de olyan is akad köztük, akit kifosztás miatt igyekeznek kézre keríteni. Többeket évek óta keresnek, az egyiküket például már 2017. augusztus 10. óta körözik, de a többieket is legalább egy éve próbálják felkutatni.

Évek óta bujkálnak

Általánosságban is igaz, hogy az ötven legkeresettebb bűnöző nagy részét évek óta keresik, többek körözését már nyolc esztendeje, 2015-ben elrendelték. Sőt olyan bűnöző is akad, akit 2015 novembere óta keresnek, de más ügyekben később, még 2021 júniusában is rendeltek el vele szemben körözést.

A top 50 bűnöző közül három személy fotóján kis felkiáltójelet tüntettek fel, ami arra utal, hogy ők különösen veszélyesek. Közülük kettő esetében azt feltételezik, hogy fegyver is lehet náluk, így a fotójukon a felkiáltójel mellett egy kis pisztoly is látható. Őket rablás, lopás, testi sértés miatt igyekeznek rendőrkézre keríteni.

Közel a hetvenhez

A rendőrség körözési toplistáján a legidősebb személy idén tölti be a hatvannyolcadik életévét, míg a legfiatalabb bűnöző még nincs harminc. Utóbbi ráadásul az egyik olyan, akit a rendőrség különösen veszélyesnek ítél. A többség jellemzően egy-két fajta bűncselekmény miatt van a rendőrség látókörében, de van olyan is, akinek sok van a rovásán, ráadásul több jogszabályt is megsértett.

Egyiküket csalás, egyedi azonosítójellel visszaélés, lopás és testi sértés miatt is körözik, míg egy másik személyt zsarolás, uzsora-bűncselekmény, garázdaság és testi sértés elkövetésével összefüggésben próbálják rendőrkézre keríteni.

A listán még mindig szerepel egy házaspár, mindkettőjüket háromrendbeli áru hamis megjelölése miatt keresik.

Borítókép: Sokakat évek óta köröz a rendőrség (Fotó: Police.hu)