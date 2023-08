A közösségi médiában kapta nevét Eris, az új koronavírus-variáns

A nyár végének közeledtével úgy tűnik, a koronavírus is felébredt „szendergéséből" – írja az Origó. Korábban a Magyar Nemzet beszámolt arról, továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Rusvai Miklós virológus szerint azonban komoly aggodalomra nincs ok, a vírus ugyanis megszelídült, az emberiség pedig az oltás vagy a fertőződés révén immunizálódott. Ennek következtében – bár egyéni áldozatai továbbra is lesznek – már nem arról a halálos kórságról beszélünk, mint három és fél évvel ezelőtt.