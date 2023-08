Felmerül a kérdés: alkalmas egyáltalán a vezetésre az, aki súlyos közlekedési veszélyhelyzetet okoz szándékosan, például büntetőfékezéssel veszélyezteti mások és saját maga testi épségét, sőt az életét? A szakjogász szerint jó pár balesetnél az ügyészségnek és a rendőrségnek is van jogosítványa rendkívüli alkalmassági vizsgálat elrendelésére. Tapasztalatai szerint a hatóságok élnek is vele.

– Amikor sértetteket képviselek, indítványozni szoktam, és az esetek nyolcvan százalékában az ügyész helyt ad az indítványomnak, és elrendeli a rendkívüli alkalmassági vizsgálatot. Az esetek felében az alkalmasságvizsgáló meg is állapítja, hogy az alany alkalmatlan a gépjármű vezetésére. Tehát megvan a lehetőség, hogy a közlekedési veszélyeztetés bűncselekmény elkövetőit kivonják a forgalomból. Súlyos szabálysértés esetében is van ilyen jogosítványa a szabálysértési hatóságnak – részletezte Sógor Zsolt.

A szakember tapasztalata szerint például ha egy ittas sofőr halálos, cserbenhagyásos balesetet okoz, nem kérdés, hogy elrendelik a rendkívüli alkalmassági vizsgálatot.

– A rendkívüli alkalmassági során pszichológiai vizsgálat is van, ugyanakkor végig kell menni a szigorított teszten, vezetési gyakorlaton is, és ha a sofőr megbukik, nem kaphatja vissza a jogosítványát. Lehet fellebbezni a döntés ellen, bíróságra lehet vinni az ügyet, de végső esetben akár végleg eltilthatják a vezetéstől. A jog megadja a lehetőséget, a jogalkalmazókon múlik, élnek-e a rendkívüli alkalmassági vizsgálattal, vagy sem – vázolta a folyamatot Sógor Zsolt, aki szerint már Budapesten is egyre gyakrabban élnek ezzel az eszközzel a hatóságok. Kiemelte Tatabányát, ahol ez már kifejezetten gyakorlat.