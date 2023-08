Fizetett hirdetésben reklámozza „hőstettét” a csepeli momentumos

Dukán András, a Momentum csepeli polgármester-jelöltje a Facebook-oldalán megjelent kép tanúsága szerint – az összes többi párt beleegyezése nélkül – máris kikiáltotta magát Csepel polgármester-jelöltjének, és fizetett hirdetésben a tanárokért folyó küzdelem mártírjaként tünteti fel magát – írta meg a Csepel.info portál. Jelezték, hogy Dukán tanárként dolgozna, azonban december óta polgári engedetlenségből nem tart órákat, a neki ennek ellenére kiutalt fizetést pedig visszautalta.

Mindezt Dukán fizetett hirdetésben igyekszik tudatni.

Ugyanakkor Dukán csepeli önkormányzati képviselőként eleve több százezer forintot rak zsebre. A cikkben megjegyzik, hogy Dukán emellett sikeres vállalkozó is, ami mellett most már aligha lenne szüksége tanári mellékkeresetre. Vállalkozásai a tavalyi évben is hatalmas árbevétellel büszkélkedhettek.

Mint jelezték, így már kerekebb a kép, hogy a sokkal szerényebb bérből élő tanárok és a csepeli kisemberek előtt miként „menőzik” fizetett hirdetésekben azzal, hogy visszaküldött a tankerületnek egy számára minimális összeget.

Persze, a momentumos elit zsúrfiúi és úri leányai között biztosan nagy elismerést és csettintgetést okoz hőstettével

– fogalmaztak a cikkben.

Borítókép: Dukán András és Donáth Anna (Forrás: Facebook)