Bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás gyanújával egy újabb személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Cseh Katalinékhoz köthető uniós pénzügyi botrányban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség lapunknak adott válaszából.

Hozzátették: a férfi – akit meggyanúsítottak hamis magánokirat felhasználásával is – a gyanúsítással szemben panasszal élt.

„A panaszt a Fővárosi Főügyészség, mint alaptalant, elutasította, tekintettel arra, hogy arra törvényesen és megalapozottan került sor. Kényszerintézkedés nincs az ügyben” – közölte megkeresésünkre a főügyészség, hozzátéve, hogy a férfi a megalapozott gyanú szerint az ügy korábbi gyanúsítottjának cselekményében volt bűnsegéd.

Milliárdos vagyonlefoglalás

Ismert, arról a Magyar Nemzet tavaly ősszel számolt be, hogy a NAV munkatársai az ügyben egy személyt már kihallgattak, akit félmilliárdot meghaladó adócsalással gyanúsítanak. Az illető információink szerint a Cseh család cégéhez kapcsolható egyik vállalkozás tisztségviselője, akinek az érdekeltségeinél a nyomozó hatóság milliárdos értéket meghaladó vagyont is lefoglalt. A most meggyanúsított férfi az ő bűnsegédje lehetett.

Gyanús körülmények között megszerzett uniós pénzek

A nyomozás előzményei két évvel korábbra nyúlnak vissza: a Cseh Katalinékhoz köthető körök botrányával 2021 nyarán, az Anonymus álarcos alak leleplező anyagai után kezdett foglalkozni a sajtó, az adóhatóság pedig költségvetési csalás gyanújával indított nyomozást.

A nyilvános adatok alapján ugyanis arra lehetett következtetni, hogy a Cseh Katalinék családi vállalkozásához köthető céghálózat tagjai bűncselekménygyanús körülmények között pályáztak és nyertek el 4,8 milliárd forintot. A NAV szakemberei áttekintették a nagyjából fél tucat gazdasági társaságból álló hálózat elmúlt években benyújtott uniós tendereit. Ezek után a nyomozók megállapították, a vállalkozások összehangoltan pályáztak uniós és hazai pénzekre.

Több esetben azonos volt a cégek székhelye, fióktelepe, ügyvezetője, de nemegyszer egyezés mutatkozott a beszállító személyében és a projekt megvalósításának helyszínében is.

A pályázatokban úgynevezett holografikus eszközök, illetve technológiák szerepeltek. Utóbbi elem meglehetősen lényeges, hiszen az adóhatóság munkatársai azt valószínűsítik, hogy a hálózat cégei tíz pályázaton legalább részben ugyanazzal a fejlesztéssel vettek részt. A nyomozók feltárták: két pályázatnál azonos eszközbeszerzés történt, s többször ugyanazokat a számlákat tüntették fel az uniós pénzek felhasználásának igazolására.

Külföldről is segítik a nyomozást

A határokon átnyúló adócsalási ügyben a magyar hatóság több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia, Lengyelország és Csehország is. A válasz mindhárom országból megérkezett, a cseh jogsegély kiértékelése pedig már meg is történt, és úgy tudjuk, a prágai kerületi ügyészségtől kapott információk a gyanút erősíthetik.