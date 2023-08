Litvániából kapott segítséget a magyar hatóság Cseh Katalinék köreinek uniós botrányában

Külföldről beszerzett információk segítik a nyomozást

Arról még tavaly ősszel számoltunk be, hogy az adóhatóság azért kezdeményezte a jogsegélyt, mert a céghálózathoz sorolható egyik kft. részére értékesített gépek összeszerelésével megbízott litván állampolgár tanúkihallgatása szükségessé vált, akitől fontos információkat remélnek.

A határokon átnyúló adócsalási ügyben a magyar hatóság egyébként több külföldi jogsegélykérelmet is kibocsátott már. A megkeresett országok közé tartozott Litvánia mellett Lengyelország és Csehország is. Utóbbi két országból is megérkeztek már a válaszok: a cseh jogsegély kiértékelése megtörtént, és úgy tudjuk, a prágai kerületi ügyészségtől kapott információk a gyanút erősíthetik. A főügyészség tájékoztatása szerint pedig a lengyel szervek által több részletben küldött választ még fordítják az illetékesek.