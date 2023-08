Győrfi Pál visszaszólt Karácsony Gergely emberének az Üllői úti biciklisávok ügyében

– Amikor a mentők érdekéről vagy szempontjáról beszélünk, akkor gyakorlatilag a betegeink érdekéről és szempontjáról beszélünk. Hiszen nyilván nem minden mentőfeladat életveszély, viszont vannak olyan esetek, amikor minden perc, minden másodperc számíthat. Ezért minden olyan tényező, ami a mentők szempontjából nehézséget, akadályt jelent, az említésre érdemes – reagált a közmédiának Győrfi Pál, miután Balogh Samu, a fővárosi önkormányzat közlekedéspolitikáért felelős kabinetfőnöke visszaszólt az Üllői úti biciklisávokra panaszkodó mentősöknek.

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint nem telik el nap úgy, hogy a munkatársai ne panaszkodnának a póznák miatt. Szavai szerint nehezítik a mentők munkáját az Üllői úti biciklisávokat szegélyező oszlopok: a buszsávokból kialakított kerékpárutak ahhoz ugyanis keskenyek, hogy a mentőautó biztonságosan haladjon rajtuk, az oszlopok ráadásul a parkolást is megnehezítik.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Országos Mentőszolgálat Facebook-bejegyzésében jelezte, hogy bár a mentők is támogatják a biztonságos kerékpározást a fővárosban, az újonnan kialakított biciklisávok azonban nagyban megnehezítik a mentőautók közlekedését. A buszsávokból kialakított kerékpárutak ahhoz ugyanis keskenyek, hogy a mentőautó biztonságosan haladjon rajta, az oszlopok ráadásul még a parkolást is megnehezíthetik egy-egy helyszínen. Az életmentők próbálnak alkalmazkodni az új helyzethez, ez azonban nem mindig egyszerű, ezért a közlekedők megértését kérik – fogalmazott az Országos Mentőszolgálat.