Néhány órán belül több mint 130 gyorshajtót szúrtak ki a III. kerületben

A megengedett óránként ötven kilométeres sebesség helyett száztizennégy kilométeres sebességgel ment egy autós Óbudán.

A rendőrök augusztus 6-án este hat óra és éjfél között sebességmérési akciót tartottak a főváros III. kerületében.

A Pacsirtamező utcában kilenc, a Szentendrei úton pedig százhuszonhárom gyorshajtóról készített felvételt a traffipax.

A sebességhatárt túllépő autósok közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.