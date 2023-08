Orbán Viktor a béremelésekről: Még még még, ennyi nem elég!

– Ha bérekről van szó, akkor a B-közép rigmusa az érvényes: még, még még, ennyi nem elég! – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában. A miniszterelnök elmondta, hogy a rendszerváltás idején átálltunk egy magán gazdasági rendszerre, akkor nagyon mélyről indultak a fizetések.

– A béremelések mértéke sohasem lehet elég – tette hozzá. Mint mondta, segítik a munkaadók és a munkavállalók tárgyalásait, de csak a legvégső esetben avatkoznak közbe.

– Azért dolgozunk, hogy augusztus után a bérek utolérjék az áremelkedés mértékét

– szögezte le Orbán Viktor.

Hozzátette: augusztus lehet az a hónap, amikor fordulat lehet abban, hogy a bérek növekedése magasabb lesz, mint az infláció. Jelezte: kemény őszünk lesz, cél hogy a bérek növekedése nagyobb legyen, mint az infláció. A miniszterelnök bízik bene, hogy az év végén az árak emelkedése és a bérek növekedése közel azonos szinten lesz.

Fontos, hogy az év második fele korrigálja a nehéz első fél évet

A miniszterelnök elmondta, hogy 2012-től beállt a gazdaság stabil működése. – Azóta nem volt olyan éve, sőt negyedéve sem a családoknak amikor az árak gyorsabban emelkedtek volna, mint a bérek. Persze ennek az emberek érezhették az ellenkezőjét, de a valóság az, hogy reálbércsökkenés 11 éve nem volt. Ezzel szemben az idei év első felében volt. Az első fél év ezért nagyon nehéz év volt, ezért fontos, hogy második fél év korrigálja az első fél évet – húzta alá.

Orbán Viktor rámutatott, hogy az áremelkedéseknek volt egy olyan része, ami magyarázható volt.

A háború miatt ellátási zavarok léptek fel, jöttek a brüsszeli szankciók, ami az egekbe emelte az energiaárakat. De volt egy olyan rész is, amit nem látott indokoltnak. Igaz ez a nagy multikra, amelyek sokkal magasabban tartották az árszintet, mint amit a tisztességes profit szempontja elfogadhatóvá tett volna. Éppen ezért ez ellen védekezni kell. Lebeszélni őket erről nehéz, itt a kormánynak fogakat, karmokat, erőt kellett mutatni. A szabályok viszont meghozták az eredményt

– magyarázta a kormányfő.

Kiemelte azt is, hogy a versenyhivatalnak a jövőben is megmaradnak azok a lehetőségei, amelyekkel sikerült az inflációt és az árakat megfékezni, azaz folyamatos lesz a versenyhivatal jelenléte, hogy a multik ezekhez az árspekuláns trükköket ne alkalmazzák.

2024 a gazadsági növekedés újraindításának az éve lesz

A miniszterelnök közölte, hogy míg 2023 az infláció letörésének éve volt, 2024 a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz. Mint mondta, a banki hitelkamatok emelkedése például a vállalkozók számára megfizethetetlen, így alacsonyabb kamatozású hitelek kellenek.

– A munkahelyek ügye kiemelt, célunk, hogy minden magyarnak legyen munkahelye, mert mi munka alapú gazdaságról beszélünk. Ma 4,8 millió ember dolgozik, ez 2010-ben 3,6 millió körül volt

– mondta.

Hangsúlyozta, a jövőben továbbra is mindent megtesznek a rezsicsökkentésért. Tavaly négyezer milliárddal volt több a rezsi. – A rezsicsökkentés fenntartásáért a kormány mindent megtesz, miként eddig is, a jövőben is segítik a családokat. Ez havonta 181 ezer forinttal támogat minden családot, ennyivel fizetne többet minden család, amit nem tudnának kifizetni. A magyar rezsicsökkentést meg kell védeni. Brüsszel szemét ez szúrja, mert itt fizetik a legalacsonyabb gázárat. Pedig számos országnak saját energiaforrásai vannak, mi importáljuk, mégis többet fizettetnek a saját polgáraikkal, mint mi. Ezért támad minket Brüsszel, de erre nem lehetünk tekintettel – szögezte le Orbán Viktor.

Energiabiztonságra van szükség

A múlt heti diplomáciai nagyüzemről elmondta, ha nincs energia, megáll az ország, a gazdaság, az élet, ezért energiabiztonságra van szükség. – Eddig az oroszoktól Ukrajnán keresztül jött minden, de ma szankciók vannak, az ukránok pedig most azt mondják, 2024-ben nem fog rajtuk keresztül jönni semmilyen energia. Ezért mi más útvonalat kerestünk, délről. Törökországnak nincs saját gáz- és olajkitermelése, mégis kulcsszereplő a kérdésben. Minden gáz, amit délről be tudunk hozni, Törökországon keresztül jön, a kezükben van a csap – mondta.

Orbán Viktor kitért arra a négy országot magában foglaló tervre is, amelynek eredményeként olcsóbban sikerülne gázt és áramot behozni Azerbajdzsán irányából.

Beszélt arról is, hogy Katarban is egymásnak adták a kilincset a vezetők, annak érdekében, hogy a hajón szállítható gázból az európai államok is vásárolhassanak. – Én is tárgyaltam erről három körben: a futball-világbajnokságon is ott voltam és tárgyaltam az emírrel. Májusban szintén kimentem, most pedig az emír viszonozta a látogatást, és meg is egyeztünk arról, hogy hogyan érkezik Katarból hajókon keresztül gáz Magyarországra – tájékoztatott a miniszterelnök.

Hangsúlyozta, hogy a keleti nyitás politikája most óriási előnyt jelent hazánknak. – Teljesen nyilvánvaló, hogy Közép-Ázsia a következő években vezető szerepet fog játszani. Mi már egy évtizede építjük a kapcsolatokat, egy egész évtizeddel előrébb vagyunk a többiekhez képest. Ezért szoktam mondani, egy Magyarország méretű ország nem engedheti meg magának, hogy buta legyen, s a vezetőit sem lehet ebből a körből választani. Próbálkoztunk már ezzel, de nem jött be – jegyezte meg.

A kormányfő szerint ez igaz a fegyveriparra is. – Mi nem akkor kezdtünk fegyveripart fejleszteni,amikor kitört a háború, hanem már 2016-2017-ben megkötöttük azokat a stratégiai megállapodásokat, amik most már a gyártószalagon teljesülnek – mutatott rá.

Magyarországra figyel az egész világ

Az atlétikai vb kapcsán a miniszterelnök elmondta: a létesítmény fantasztikus. – Aki volt kint, az azt láthatta, hogy a rosszindulat már az ajtónál eltűnik, s mindenki örül. Ez bizonyítja, hogy a sport jótékonyan tud hozzájárulni az ember életminőségéhez – húzta alá. Orbán Viktor kiemelte, hogy a sportolók viszik Magyarország jó hírét, szuperlatívuszokban beszélnek hazánkról. Külön gratulált Halász Bencének és a többi magyar sportolónak.

– Ez a világbajnokság bizonyítja, hogy az emberi élethez jól járul hozzá, a sportolók viszik Magyarország jó hírét. A külföldiek a szép arcunkat látják

– tette hozzá.

– Ha meg távolabbról nézzük az egész sportdiplomáciát, stadionépítést, amellett, hogy ide figyel a világ, a sporton kívüli életről is szó van. Hiába a sok károgó, ezek a közösségi terek minden jóakaratú magyar embert szolgálnak, a sporton kívül kulturális rendezvényeknek is teret ad. A kultúra ma már nem áll meg Bécsnél– fogalmazott a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor kormányfő a Kossuth rádió stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)