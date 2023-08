Potápi Árpád János: A kormány megtízszerezte a nemzetpolitikai támogatások nagyságát

A szocialisták utolsó teljes évéhez képest a kormány több mint tízszeresére növelte az évente nemzetpolitikai célokra fordított támogatások nagyságát − jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Ópusztaszeren.

Potápi Árpád János a Magyarok Országos Gyűlésén a kormány nemzetpolitikájáról tartott előadásán úgy fogalmazott, a határon túl elért eredmények imponálók, szinte nincs a Kárpát-medencének olyan magyarlakta települése, ahova a kormány támogatásai vagy programjai ne jutottak volna el.

Mintegy ötezer szervezet, intézmény kapott támogatást, és több mint száz nemzeti jelentőségű programot, intézményt tart fent a kormány évről évre. Háromszázkilencmilliárd forintból 5400 beruházás valósult meg az elmúlt tizenkét-tizenhárom évben

− tudatta a politikus, kiemelve 155 új óvoda építését és 725 meglévő felújítását.

Hozzátette: a kormány célja, hogy minden magyar, illetve vegyes házasságban született gyermeknek elérhető legyen a magyar óvodai nevelés, hogy azt követően a magyar iskolába iratkozhassanak be. Egységes pályázati rendszert vezettek be, éppen most zárják az idei pályázati kört, amelyben kétmilliárd forintnyi támogatás áll a civil és egyházi szervezetek rendelkezésére − tudatta Potápi Árpád János.

Az államtitkár elmondta, a Szülőföldön magyarul program keretében a tanévet – a bölcsődétől egészen az egyetemig – befejező magyar diákok családjai által pályázható oktatási, nevelési támogatás összege 22 400 forintról idén ősztől 100 ezer forintra nő. Kiemelten fontos, hogy minden magyar gyermek anyanyelvi oktatásban vegyen részt. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, akik nem így tesznek, azok gyermekeinek nagy része elveszti magyar identitását − hangsúlyozta.

A politikus kitért a Határtalanul programra is, amelyben eddig csaknem 550 ezer gyerek vett részt a kormány által száz százalékban támogatott osztálykiránduláson valamely határon túli területen. Az államtitkárság fontos partnere a Rákóczi Szövetség, amelynek táboraiban tíz turnusban ezer fiatal vesz részt évente a nyugati magyarságból, a diaszpórából − közölte Potápi Árpád János.

Mint mondta, a nemzetpolitikában egyre inkább jelentősebbé válik a sport területe is, a csapatsportágak mellett támogatást kapnak az egyéni sportok, és újjáélesztették a lovassportot is a Kárpát-medencében. A családok támogatásáról szólva a politikus kifejtette, 2018-tól a külhoni magyarok is igényelhetik az anyasági támogatást, e családok számára pedig babakötvényt és babacsomagot is biztosítanak.

A Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programok célja a magyar kis- és közepes vállalkozások támogatása révén segíteni, hogy a határon túli családok szülőföldjükön boldoguljanak. Az elmúlt években több mint 60 ezer vállalkozót értek el ezek a támogatások

− közölte az államtitkár.

Magyarország története legnagyobb humanitárius segítségnyújtási programját indította el az orosz–ukrán háború kitörése után, eddig 45 milliárd forint segítséget nyújtott Ukrajnának. Ez idő alatt 1,5 millió ember menekült el Ukrajnából Magyarországon keresztül, és sokan közülük jelenleg is itt élnek − mondta Potápi Árpád János. Hozzátette: 2015 óta szinte teljes egészében a magyar kormány biztosítja a kárpátaljai magyar intézményrendszer fenntartását.

Borítókép: Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a Magyar szemmel című fotópályázat képeiből nyílt kiállítás megnyitóján a Várkert Bazárban 2023. június 22-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)