Rapid délutáni friss – Magyar helyett Magyar? + videó

Elemzők szerint nem számíthat sok sikerre a választók körében Magyar György ügyvéd mesterterve, miszerint megalakítaná a magyar CDU nevű pártot, ahová félmillió embert szeretne becsatolni, akik se Magyar Péterre, se Orbán Viktorra nem szavaznának vagy éppen protestszavazók, illetve bizonytalanok. De nem tud lenyugodni a tiszás Kulja András sem, akit porig alázott az ATV vitaműsorában Takács Péter egészségügyi államtitkár. Kulja rágalmakkal szórta meg a közösségi médiát, de a frappáns válasz nem maradt el. Ezekről a témákról mondott véleményt a Rapid délutáni műsorában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Dezse-Zelenka Dóra, a Pestisrácok.hu munkatársa.

Gábor Márton kollégánk nem finomkodott, azonnal kimondta, hogy rettentően álságos, amit Magyar György ügyvéd csinál, mert ezzel a tervével mentené a régi baloldalból azt, ami menthető.

Mint fogalmazott,

az ügyvéd az összes „reszlit” összedobálná egy új pártba úgy, hogy gyakorlatilag a közvélemény-kutatásokból az látszik, hogy rájuk alig van már igény.

Véleménye szerint ez olyan, mintha végső kétségbeesésükben kitalálnák, hogy majd ők megcsinálják a magyar baloldali csodapártot, teszi mindezt az a Magyar György, aki indult választáson, szervezett előválasztást, mindkettőn elhasalt, sőt még a börtönbiznisz is hozzá köthető. Lényegében végig összejátszott a baloldallal, ez az egész nagyon szánalmas – tette hozzá. Fel is dobta a kérdést, hogy amikor 2022-ben az óbaloldal teljesen elbukott, és csak egy rakás fáradt, szerencsétlenkedő embert láttunk, akkor miért nem jutott eszébe Magyar Györgynek a pártalapítás?

Az ügyvéd és harcostársai lényegében beletespedtek az ellenzéki szerepbe akkor, és mostanáig úgy is maradtak. Dezse-Zelenka Dóra úgy fogalmazott, hogy a balliberális oldalon nagyon igyekeznek valamilyen új stratégiát kitalálni, mert az ellenzéki térfélen a Tisza-vezérre, Magyar Péterre építeni nem annyira szerencsés dolog, ugyanis azt látjuk, hogy egyre több a kínos botrány a Tisza Párt és az elnök háza táján.

Ha már tiszások, kollégáink rákanyarodtak a párt EP-képviselőjének ügyére. Kulja András, akit csak „Tisza-dokinak” nevez az internet népe, csúnyán beégett, amikor Takács Péter egészségügyi államtitkárral vitázott az ATV-ben. Úgy tudni, visszavágó azért sem volt, mert Magyar Péter személyesen tiltotta ezt meg. Kulja posztolt is a közösségi hálón, ami értelmezhetetlen volt, még a dátumok sem stimmeltek – fogalmazott Dezse-Zelenka Dóra, aki szerint ebből is jól látszik, hogy egy összetákolt valamit olvashattunk. Gábor Márton megjegyezte, biztosan nem volt arra idő vagy ember, hogy leellenőrizzék azt. Csak rágalmazott Kulja, egészen Takács Péter családjáig is eljutott, aki válaszában megírta, hogy sem a számok, sem a családját érintő dolgok nem stimmelnek. Az államtitkár szerint ez nem volt más, mint egy szánalmas próbálkozás.