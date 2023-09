A bolgár és a szerb államfő, valamint az olasz kormányfő is részt vesz a Budapesti Demográfiai Csúcson, amelyet idén rendeznek meg ötödször. A Sándor-palota honlapján közleményben számolt be a kiemelt nemzetközi előadókról és arról, hogy a családpárti erők legnagyobb nemzetközi fórumaként meghirdetett esemény szeptember 14-15-én lesz a Szépművészeti Múzeumban.

Amint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a tanácskozáson Giorgia Meloni, Olaszország miniszterelnöke, Aleksandar Vucic szerb államfő, valamint Rumen Radev bolgár elnök is felszólal. A világ minden tájáról érkező véleményformálók is előadást tartanak a csúcson: mások mellett Jordan B. Peterson klinikai szakpszichológus Kanadából, James Heckman Nobel-díjas közgazdász az Egyesült Államokból és Nick Vujicic prédikátor, motivációs előadó Ausztráliából.

A részletes program a https://budapestidemografiaicsucs2023.hu oldalon érhető el.

