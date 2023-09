Hankó Balázs: Megerősödött a szakképzés Magyarországon

Megerősödött a szakképzés Magyarországon az elmúlt évek átalakításának köszönhetően, ez megmutatkozik a magyar csapat eddigi szereplésén is az idei szakmák Európa-bajnokságán, a EuroSkill 2023 versenyen Gdanskban – nyilatkozta a helyszínről telefonon Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára az MTI-nek. Az államtitkár hozzátette, a magyar versenyzők mind a 22 szakmában erősek, és azt várják tőlük, hogy minél több dobogós helyezést szerezzenek.

Az államtitkár szerint a magyar szakemberek ismerik a legmodernebb technológiákat, példaként említette, hogy a versenyen a villanyszerelőnek elektromosautó-töltőt is kellett szerelnie a feladatok között, és a víz-, gáz-, fűtésszerelés, a robotika, a mechatronika, az informatika területén versenyzőknek is a legmodernebb technikákat kellett alkalmazniuk.

Hankó Balázs felidézte, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kialakult együttműködés révén a kamara az egész szakképzés megújításának motorja volt. A szakképzés erősödését mutatja, hogy Magyarországon a 8. osztály után továbbtanulók közül legtöbben a szakképzést választják. Maguk a diákok is egyre inkább értékelik a szakképzést.

– A kormány egyre több ösztöndíjat biztosít a szakképzésben résztvevőknek, a szakma megszerzése után pedig háromszázezer forint szakmakezdési támogatást is biztosít

– mondta a KIM államtitkára.

Hankó Balázs kitért arra, hogy a magyar szakképzés megfelel a munkaerőpiaci igényeknek. Egyre jelentősebb a duális képzés, amelynek számottevő része az adott ipari szereplőknél, cégeknél történik, így nemcsak elméleti tudást, hanem konkrét gyakorlati tapasztalatokat is elsajátítanak a fiatal szakemberek. A gazdaság szereplőinek közreműködésével folyamatos a szakképzés finomhangolása, hogy a gyakorlati képzés még inkább a gazdaság igényeinek megfelelően alakuljon – fűzte hozzá az államtitkár.

A szeptember 5–9. között zajló versenyen 34 országból több mint hatszáz fiatal szakember méri össze tudását 43 versenyszámban, a magyar csapat 26 versenyzője 22 versenyszámban indult.