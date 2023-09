Hazugság, amit Karácsonyék az adománygyűjtő ládákról mondtak

Ne nézzenek már hülyének minket! Karácsony Gergelyt már hónapokkal ezelőtt arra kértük, hogy mondja meg az igazat: kitől kapták azt az ötszázmillió forintnak megfelelő valutát, amelyet párttársa tett be a bankba a 99 Mozgalom számlájára? – közölte a budapesti Fidesz a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.

Mint szóltak, hazugság, amit az adománygyűjtő ládákról mondanak! Most pedig az OTP belső vizsgálata is kiderítette: nem igaz Karácsony Gergelyék meséje, ugyanis vadiúj, egymás melletti sorszámú, külföldi bankjegyekben vitték be a pénzt a bankba. Az OTP most feljelentést is tett Karácsony Gergely 99 Mozgalmának finanszírozása ügyében.

Továbbra is csak azt kérdezzük Karácsony Gergelytől: kitől kapták a pénzt? Ha a főpolgármester nem tudja, kérdezze meg párttársát, a II. kerületi Perjés Gábort, hogy ő kitől kapta kötegelve a friss, ropogós bankjegyeket? A budapestiek megérdemlik az igazságot!

– rögzítették.