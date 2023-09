Az OTP feljelentette Karácsony mozgalmát

A most birtokunkba jutott feljelentésből kiderül, hogy

Karácsonyék számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta, tehát Márki-Zay Péter azon korábbi nyilatkozata, amely a főpolgármester félmilliárdos kampányáról szólt, nagyságrendileg helytálló.

Karácsony pénzügyeket intéző embere, Perjés Gábor többször is olyan jegyzőkönyveket adott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A hitelintézet a sajtóban megjelent hírek után nemrégiben belső ellenőrzési vizsgálatot rendelt el, majd ennek végén súlyos megállapításokat tett.

Perjés Gábor Fotó: Facebook

Ezek egyike, hogy a jegyzőkönyvek szerint

az adománygyűjtés alapvetően külföldön élő magyar személyektől történik egy kb. 30×30×30 centiméteres nagyságú adománygyűjtő ládába.

Ezekbe a Perjésék-féle jegyzőkönyvek állítása szerint két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3 811 bankjegyet préseltek be. A feljelentés szerint viszont „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat).”

A feljelentés döntő megállapítása így hangzik:

álláspontunk szerint a csomag típusú elhelyezés fizikailag kizárja a szóban forgó ládákba történő pénzek belehelyezését.

A hitelintézet belső ellenőrzési vizsgálata mindemellett azt is megállapította, hogy a jegyzőkönyvek többségén a „forint bankjegyeken kívül csak 50 és 100 eurós címletű bankjegyek szerepeltek, ráadásul két jegyzőkönyvön megegyező darabszámú a 100 EUR bankjegyek száma”.

Lássuk be, arra, hogy két különböző adománygyűjtés alkalmával pont ugyanannyi százeurós bankjegyet adakozzanak, elég kicsi a matematikai esély.

A megállapítások között az is szerepel, hogy „csak egy esetben volt angol font is a bankjegyek közt, és abból is kizárólag 50 fontos bankjegyek. Nem tűnik életszerűnek, hogy euróbankjegyekből csak két címletet, míg forintbankjegyekből a teljes bankjegysorból adnak adományt természetes személyek.

Végül, de nem utolsósorban, a feljelentés szerint a befizetések rendre megegyeztek a közvetlenül a befizetést követően az egyesület egyik kiemelt partnere (a Bajnai-féle DatAdat-csoportról lehet szó) részére történő átutalások összegével.

Például 2022 február 8-án 32,1 millió forintnak megfelelő összeget vitt be Perjés, hogy aztán február 9-én 31,8 millió forintot utaljon tovább. Érdekesség, hogy ebben az időszakban Karácsony Gergely kampánya már rég elbukott.

Az OTP feljelentésének indokolása úgy zárul, hogy