Karácsonyék titkolóznak a mesés, félmilliárdos adomány ügyében

Annak miértjéről is titkolóznak, hogy bár a főpolgármester még 2021 őszén, a baloldali előválasztás második fordulója előtt visszalépett a miniszterelnök-jelölti megméretéstől, Perjés még közel egy évvel később is jelentős pénzösszegeket fizetett be a mozgalom számlájára.