A Soros Györgyhöz számos szállal kapcsolódó Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezetnek mintegy 115 millió forinttal jövedelmezőbb volt a 2022-es választási év az azt megelőzőhöz képest.

A TASZ stratégiai igazgatója, Kapronczay Stefánia Soros egyik fő zászlóvivője Magyarországon, de rajta kívül is szép számban feltűnnek az üzletember hálózatához valamilyen módon kötődő munkatársak a TASZ-nál. Az elnökség tagja Földes Ádám, aki korábban a Transparency International Magyarországnál töltött be ügyvezetői pozíciót, de itt található Hammer Ferenc is, a Soros-alapítvány által támogatott Tilos Rádió alapító tagja is. A TASZ elnökségének tagjai között visszatérő motívum a washingtoni szál. A TASZ tanácsadói között megtalálható a Sorosék és Brüsszel által támogatott Jogriporter Alapítvány igazgatója és egy munkatársa.

A TASZ honlapján a kiemelt támogatók között tünteti fel a Soros alapította Open Society Foundationt (OSF), valamint a Soros Alapítvány által létrehozott Sigrid Rausing Trustot. A szervezet beszámolójában sem kell sokáig keresgélnünk, hogy a valamilyen formában Sorostól vagy külföldről érkező forrásokra leljünk.

2022-ben összesen jóval a százmilliót meghaladó, pontosan 113,9 millió forint érkezett az OSF-től a TASZ számlájára, melyből például állami tevékenységek emberi jogi alapú monitorozását valósították meg, valamint a választójogi projekt keretében az állampolgári részvétel növelését igyekeztek előidézni. A Sigrid Rausing Trust még bőkezűbb volt, 172,8 millió forintot folyósított 2022-ben, az OSF támogatásához hasonló célokra. További nemzetközi forrásból összesen 56,9 millió forintra tett szert az elmúlt évben a szervezet. Utóbbi legnagyobb részét – 24,5 milliót - az Európai Bizottság támogatásai tették ki, a Media Legal Defence Initiative, a Digital Freedom Fund, az EEA and Norway Grants Fund, a Bertha Foundation, a Wellspring Philanthropic Fund, az IFEX Network Building Grant, a Civil Liberties Union for Europe, a Brit Nagykövetség és a Freedom House felajánlásai mellett.

A 2022-es választások tisztaságát biztosítani kívánó „Tiszta Szavazás” koalícióban olyan szervezetekkel működött együtt a TASZ, mint a Soros-ösztöndíjat hirdető Civil Kollégium Alapítvány, a szintén Soros-közeli Political Capital vagy az amerikai milliárdos támogatásait szintén élvező aHang. Emellett pedig a dollármédia kiemelt szereplőjének számító 444-gyel is együtt dolgoztak. Nem meglepő módon a kormányzati szervek elleni pereskedés mellett a tanártüntetésekben való közreműködés, továbbá az LMBTQ+ emberek jogaiért való küzdelem szintén feltűnik a TASZ tevékenységeinek bemutatása során 2022-es beszámolójukban.

A szervezet összes bevétele tavaly meghaladta a 400 millió forintot, mintegy 40 százalékkal túlszárnyalva a 2021-ben produkált 291 milliót. A 2,6 millió forintnyi árbevétel arányaiban elenyészőnek mondható, a bevételek számottevő része a 366 millió értékű támogatásokból származott.

Érdekesség, hogy a TASZ valamilyen pénzügyi műveleten is nagyot kaszált – az SZJA-felajánlásokhoz hasonló nagyságrendű -, 33,8 millió forintja származott ilyen típusú bevételből, ezáltal a 2021-es értéket több mint tízszeresére növelték. Feltehetően nagyobb erőkkel igyekeztek mozgósítani, a személyi jellegű ráfordítások ugyanis 40 százalékot meghaladó mértékben növekedtek egy év alatt, 206,3 millióról 289,7 millióra ugrottak. A beszámolóval kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy az EU költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatások között csupán 13 millió forintot tüntettek fel – és általánosan adományként is csak további 78,5 milliót.

Így akár azt is gondolhatnánk, hogy legfeljebb „csak” nagyjából 90 millió forintnak megfelelő külföldi pénzt kapott a TASZ, holott a támogatások részletezésénél már fentebb bemutattuk, hogy 343,6 millió került folyósításra nemzetközi forrásból 2022-ben, de ha a tárgyévre előírt összegeket vizsgáljuk, akkor is lényegesen magasabb, 261,5 milliós végösszeget kapunk.

