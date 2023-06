Szabó Tímea férje évek óta közpénzmilliókat kap kutatásokra

A hazai dollárbaloldal egyik régi toposza, amit hosszú évek óta hangoztatnak, hogy Magyarországon 2010 óta csak az Orbán-kormányhoz közel álló, a Fidesz holdudvarát képező cégeknek, vállalkozóknak, művészeknek és tudományos kutatóknak jut az állami, illetve európai uniós forrásokból, az úgynevezett független vagy vállaltan ellenzéki intézményeket „kivéreztetik”, ellehetetlenítik a tevékenységüket. Ennek a balliberális valóságmagyarázatnak az egyik leghangosabb szószólója a Párbeszéd parlamenti frakcióvezetője, Szabó Tímea. Legutóbb éppen az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtti felszólalásában fogalmazott úgy: „Önök félművelt, felkapaszkodott, szervilis sutyerákoknak adnak milliárdokat olyan filmekre, amiket senki nem néz meg.” „Filmgyártásra” (…) „A sajátjaikat hizlalják, miközben az emberektől elvesznek.”

Néhány évvel ezelőtt még a Párbeszéd társelnökeként tiltakozott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kutatóintézet-hálózatának átszervezéséről szóló törvénymódosítás ellen, ami szerinte az Akadémia „kinyírásáról” szólt. Az MTA épülete előtt tartott 2019. július 3-i sajtótájékoztatón Szabó Tímea úgy fogalmazott: „Orbán Viktor nem tűri tovább azt, hogy itt szabad gondolkodású kutatók és tudósok gyakorlatilag az ő befolyásolása nélkül dolgozzanak. Másrészről pedig követeli azokat az uniós pénzeket is, amiket a jövőben az Európai Unió a tudománynak szán.”

Ezek fényében különösen figyelemreméltó tényekre bukkantunk Szabó Tímea férjének elmúlt évekbeli tevékenységét vizsgálva.

Sebők Miklós ugyanis jelenleg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet és a TK Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium kutatóprofesszora.

A közgazdász, politológus végzettségű Sebők egyébként rendszeresen nyilatkozik a baloldali médiumoknak, a 444.hu-nak például többek között az inflációról, a Biden-kormány adópolitikájáról, de a Partizánba is meghívták, ahol a Biden-program közpolitikai programját elemezte. Politológusként 2009–2010 között elnyerte az amerikai költségvetésből finanszírozott Fulbright-ösztöndíjat is, amelynek során a University of Virginián tanult. Több kiadványban is együttműködött ismert baloldali elemzőkkel, például 2019-ben megjelent a Böcskei Balázzsal – a baloldali irányultságú Idea Intézet kutatási igazgatójával – közösen írt, Itt van Amerika című könyve, amely az amerikai politika magyar közéletre gyakorolt hatását foglalja össze. Szintén Böcskeivel közösen írták meg az 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell című művet, amit 2015-ben adtak ki, és a Progress Alapítvány (Ágh Attila, Antal Attila) támogatta.

Ami azonban ennél is érdekesebb: egy év sem telt el azután, hogy Szabó Tímea az MTA „kinyírásáról”, a tudományos élet, a kutatás szabadságának felszámolásáról beszélt, 2020 márciusában a férje kutatócsoportja több tíz millió forintos támogatást nyert el. A Sebők Miklós által vezetett poltextLAB is tagja volt annak a nemzetközi konzorciumnak, amely mintegy hárommillió eurós támogatást (kb. 1,1 milliárd forint) nyert el a H2020 uniós kutatástámogatási programban. A projekt keretében Sebők Miklós a Parliamentary Speeches and Legislation című részprojektet irányította, amelyre 135 ezer euró, közel 50 millió forint támogatást kaptak.