Sosem látott büntetést kaphat az ellenzék a tiltott pártfinanszírozás miatt + videó

A 24.hu számolt be először arról, hogy hárommilliárd forintnál is nagyobb büntetést tervez kiszabni az ÁSZ a külföldről érkezett támogatások miatt az ellenzéki összefogásban részt vevő pártoknak. Sajtóhírek szerint külföldi pénzek alatt azt a több milliárd forintot kell érteni, amely az Action for Democracy nevű szervezeten keresztül érkezett hazánkba a kampányidőszakban, és még azt követően is.

„Volt egy MMM-es számla, ami a központi kampánynak a működtetését szolgálta.”

– Az ellenzéki összefogás közös miniszterelnök-jelöltje tavaly májusban még határozottan állította a Mediaworksnek, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlája a központi kampányban játszott szerepet. Később, augusztusban egy interjúban pedig azt mondta, hogy még a nyáron is érkeztek az Egyesült Államokból olyan források, egy Action for Democracy nevű szervezeten keresztül, amivel a kampány utolsó számláit fizették ki. Ezt követően Márki-Zay Péter már azzal a magyarázattal állt elő, hogy az ő miniszterelnöki kampánya mellett egy másik kampány is zajlott, ami a magyar kultúra megváltoztatását szolgálta.

Hollik István a Mediaworks megkeresésére azt mondta, hogy

Márki-Zay Péter korábbi elszólásainak köszönhetően teljesen nyilvánvaló volt, hogy a baloldal a törvények megkerülésével fogadott el külföldről érkező pénzeket.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy ez a metódus azóta sem állt meg, sőt, a baloldal több pénzt kapott azóta külföldről, mint a választásokat megelőzően.