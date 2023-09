Magyarország meghatározó szereplő lehet az európai paradicsomfeldolgozásban

A NAK és a FruitveB közleménye hozzátette, hogy a Magyarországon megtermelt és feldolgozott termékek Európa számos országában megtalálhatók. Jelezték, hogy a területalapú támogatások szerint a múlt évben 1417 hektáron, az idén pedig 1465 hektáron folyik ipari paradicsomtermesztés az országban. A területek legnagyobb arányban Békés és Bács vármegyében találhatók, Szarvas környékén pedig kifejezett termelői koncentráció tapasztalható. A betakarítás ebben az évben a tervezettnél később, augusztus második felében indult, s várhatóan október elejéig is eltarthat.

A tényleges idei mennyiségre és a minőségre nagy hatással lehet még a betakarítás alatti időjárás. Az ősz végi csapadékos időjárás akár komoly minőségi romlást, termésveszteséget is okozhat. A szabadföldi paradicsom száz százaléka a hazai feldolgozókba kerül, emellett a szomszédos országokból – Romániából és Szerbiából – is kerül alapanyag a gyárakba. A hazai paradicsomból a ketchuptól kezdve a különböző sűrítményekig számos termék készül, amelyekkel a környező európai országokat is ellátják a gyártók – hangsúlyozták.

Az elemzésben kitérnek arra is, hogy a paradicsomsűrítmény világpiaci felvásárlási ára – az elmúlt évekhez hasonlóan – továbbra is felfelé ível. A kedvező beszállítói feltételek és a termesztéstechnológia is adott, így további fejlődési lehetőségek előtt állhat az ágazat.

A NAK és a FruitveB elemzése felhívta a figyelmet, hogy ipari paradicsomot kizárólag öntözött területen lehet termeszteni gazdaságosan, ezért fontos lenne az öntözőkapacitások növelése, az öntözhető területek nagyságának bővítése, amit azonban a jelenlegi vízjogi engedélyek és szabályozás bonyolulttá tesz. Mint írták, további kihívást jelent, hogy az Európai Unióban egyre több növényvédőszer hatóanyagot vonnak ki, ami leszűkíti a növényvédelmi lehetőségeket.

Borítókép: A legnépszerűbb a fürtös paradicsom, de egyre többen vásárolják a cseresznye- vagy koktélparadicsomot is (Fotó: NAK/Lévai Zsolt)