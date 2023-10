A százkét éves Miklós bácsi szerint ez a hosszú élet titka

Százkét éves lakót köszöntöttek Pécsett, a Baptista Szeretetszolgálat idősek otthonában – írja a Baranya Vármegyei Hírportál.

Öhlmüller Miklós 1921-ben született Hajmáskéren, ahonnan családja 1922-ben Pécsre költözött. Miklós bácsi később kalandos életutat járt be, 1957-ben a Mecseki Fotóklub alapító tagja volt, ugyanebben az évben részt vett a Pécsi Irodalmi Színpad megalapításában is, amely kétszer is elnyerte az Országos Irodalmi Fesztivál legmagasabb elismerését. Zenei tanulmányait a pécsbányatelepi cserkész zenekarban kezdte trombita szakon, majd a konzervatórium elvégzése után Engel János karnagy szimfonikus zenészei között zenélt.

Életében jelentős szerepet töltött be a sport is, ugyanis 75 éves koráig teniszezett.

Művészeti tevékenysége nyugdíjas korára sem hagyott alább, 83 éves korában készítette el első gobelinjét, műveiből kiállítást szerveztek Magyarországon és külföldön is. Mostanában felnőtt kifestők színezésével foglakozik, nincs olyan nap, hogy ne egy ilyen füzet előtt kezdje a reggelt.

Fotó: Löffler Péter

Tóth Zoltán baptista lelkész a következőképpen köszöntötte Miklós bácsit:

Ritka, hogy otthonainkban ilyen magas korú lakót köszönhetünk. Dolgos élet áll Miklós bácsi mögött, erről tanúskodnak az itt kiállított képek, festmények.

Öhlmüller Miklós felidézte:

Édesapám csodálatos ember volt. Sokat foglakozott velünk, aranydiplomás kézműves címmel büszkélkedhetett. Minket mindenre megtanított. Arra lettünk nevelve, hogy gyerekeinkkel, unokáinkkal foglalkozzunk.

Ennek megfelelően szerinte nem rakétatudomány a hosszú élet titka: a jól működő család a kulcs, amelynek feladata, hogy a gyerekeinket, unokáinkat csak a jóra neveljük. Az idős ünnepelt úgy gondolja, esetükben ez maradéktalanul sikerült.