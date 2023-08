A Mars bolygót elméletben meghódító kutatók számítógépes programot használtak annak előrejelzésére, hogy hány ember kell egy ottani kolónia fenntartásához. Alapvetően azt szimulálták, hogy a közösség tagjai miként reagálnak a kihívásokra a személyiségjegyeik alapján. A modell négy típust vizsgált: kedvesek, akik nem túl versengők vagy agresszívek; extrovertáltak és jól teljesítenek; reaktívak, akik nehezen kezelik a megszokott viszonyok változását; neurotikusok, akik erősen versengenek és agresszívak. A modell folyamatosan módosította az egyes típusba tartozók számát olyan kulcsfontosságú feladatok elvégzésekor, mint a bányászat és a gazdálkodás.

A kutatók azt találták, hogy ha a marsutazó barátságos vagy extrovertált típusú, mindössze huszonkét ember fenn tudna tartani egy kolóniát. Ha több neu­rotikus és reaktív ember lenne a csapatban, akkor nagyobb létszámú csoportra lenne szükség a sikerhez. (Az első marsi kolóniák méretének korlátozása azért fontos szempont, mert minél több ember és felszerelés kell, annál drágább az út.)

A modellezők azonban olyan keretfeltételeket szabtak, amiket előbb meg kell teremteni. Azt feltételezték pél­dául, hogy már kiépült az infrastruktúra: felhúzták az épületeket, megérkeztek a járművek és az egyéb létfenntartó berendezések. Az első gyarmatosítókról azt is feltételezték, hogy hét évre elegendő energiát biztosító mini-atomreaktor is van a bolygón, illetve rendszeresen kapnak utánpótlást a Földről. Éppen az utóbbi feltételek miatt kétlik többen, hogy az ilyen kevés embert számláló kolónia a valóságban is működne, különösen, ha a végcél egy önfenntartó civilizáció létrehozása a vörös bolygón. (A kolónia első 28 évét szimuláló modelleket akkor tartották sikeresnek, ha legalább tíz ember megérte a küldetés végét.)