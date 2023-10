Csák János: Az ötvenhatos forradalom alapot adhat Magyarország és az Egyesült Államok együttműködésére

Nagyon sok muníciót adnak az 1956-os magyar események „két ilyen szabadságszerető népnek arra, hogy együttműködjön”, különösen egy olyan világban, amelyben az elmúlt évben Oroszország megtámadta Ukrajnát, két héttel ezelőtt pedig terrorista támadás érte Izraelt – mutatott rá Csák János.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarországnak mindkét helyet tekintve szoros érdeke fűződik ahhoz, hogy béke legyen. Hazánk a két megtámadott ország felé nemcsak szimpátiával és együttérzéssel fordul, de Ukrajnában 150 ezer magyar él, akik közül apák, fiúk halnak meg a fronton, Izraelben pedig háromszázezer magyar származású ember él – tette hozzá.

Washingtonban és környékén nagyon sok olyan magyar él, akinek a szülei, nagyszülei, vagy ő maga az 1956-os események miatt kényszerült elhagyni Magyarországot

– mutatott rá Takács Szabolcs. Magyarország nagykövete megjegyezte: „az aktuálpolitikát mindig bele lehet szőni, és talán kell is a megemlékezések sorába”.

Megállapította, hogy a menekültkérdés az 1956-os események óta csak még súlyosabb ügy lett, és utalt arra, hogy beszédében ezért is emlékeztette az amerikai kormányzat jelen lévő magas rangú képviselőit azokra az óriási áldozatokra, amelyeket Magyarország hozott az Ukrajnából menekülő emberek érdekében, hiszen a menekülteken az ország mindig segít. Takács Szabolcs emlékeztetett:

Magyarország vezetői az Izrael ellen október 7-én végrehajtott terrortámadás után néhány órával elítélték a cselekedetet.

Magyarország az antiszemitizmussal szembeni zéró toleranciát nem most hirdette meg, hanem sok évvel ezelőtt, most pedig a kormány Magyarországon a leghatározottabban tiltott be minden olyan demonstrációt, ami a gyűlöletet és a terrorizmust ünnepli – hangsúlyozta.

Az október 23-a alkalmából tartott hivatalos washingtoni ünnepségen Csák János a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adta át Gajáry Péternek, a Magyar-Amerikai Kulturális Szövetség elnökének.

A megemlékezésen részt vett az amerikai külügyminisztérium képviselője, és számos ország Washingtonban dolgozó diplomatája, valamint amerikai magyar szervezetek vezetői.