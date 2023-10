Csődöt mondó fővárosi zöldpolitika

A kívül zöld, belül vörös, mára kissé meg is rohadt, nullaszázalékos támogatottságot élvező Párbeszéd igyekszik felmutatni, hogy még létezik – fejtette ki a Magyar Nemzetnek Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője, akit Karácsony Gergely zöldminimumprogramjával kapcsolatban kérdeztünk.

A létezés jelét próbálja mutatni zöldpolitikájával a Párbeszéd. Fotó: Facebook

Mint ismert, Karácsony Gergely vasárnapi online sajtótájékoztatóján a Párbeszéd–Zöldek zöldminimumprogramjának aláírását kérte a velük szövetségben induló önkormányzati jelöltektől. Karácsony Gergely kiemelte, nincs több idő, lehet, hogy ez lesz az utolsó önkormányzati ciklus, amikor érdemben tudnak fellépni a klímaváltozás ellen. A főpolgármester ehhez hozzáfűzte, Budapest az elmúlt években számos intézkedéssel próbált utat törni ezen a területen.

Teljes a felfordulás

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint Karácsony Gergely 2019-es programjának leghosszabb fejezetét a tágan értelmezett zöldpolitika jelentette, azonban ezen a területen is inkább a káosz jellemzi a főpolgármester tevékenységét.

Azon túl, hogy bevezették a semmilyen érdemi haszonnal nem járó klímavészhelyzetet, ígéreteik túlnyomó része nemhogy nem teljesült, egyenesen azok ellenkezőjét hajtották végre

– állapította meg Zila János, aki emlékeztetett arra is, hogy Karácsonyék 2019-es programjukban azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy „minél többen, minél kevesebbet fizessenek a közösségi közlekedésért”, amivel szöges ellentétben nemrég megemelték a BKV-jegyek árát.

Míg korábban azzal kampányoltak, hogy a közösségi közlekedés által nyújtott jobb alternatívával, illetve akár pénzügyi segítséggel „terelik át” az autósokat a közösségi közlekedésre, az elemző szerint inkább az látszik, hogy elképesztő felfordulást okoztak az utakon.

Hozzátette: a dugók kialakulásával növekszik a levegő károsanyag-koncentrációja a fővárosban.

A kerékpáros közlekedés előnyben részesítése is inkább csak politikai lózung volt az elemző szerint, ugyanis a Rákos-patak menti bicikliút megépítését is a baloldal akadályozta meg. Emellett a be nem váltott ígéretek közé tartozik a város fáinak megóvásáról és a zöldfelületek Dunából történő öntözéséről szóló programpont is, hiszen még a rakparton ültetett facsemeték is locsolás hiányában pusztultak ki. − Beszédes, hogy a legjelentősebb fővárosi zöldberuházást, a Liget Budapest projektet minden eszközzel megakadályozták volna, ahogy a legjelentősebb rozsdaövezeti fejlesztést, az atlétikai világbajnokság stadionjának megépítését, és környezetének teljes megújítását is − állapította meg Zila János.

Kritika nélküli importálás

– Ha Karácsony 2019-es programját nézzük, akkor alig van olyan ígéret, ami valóban teljesült volna. Ez hatványozottan igaz a zöldprogramjára. Emlékezetes volt, amikor a főpolgármester 2019-ben úgy fogalmazott, hogy „ahol a Fidesz megjelenik, ott mindig kivágják a fát”, majd ezt követően megígérte, hogy minden Budapesten születő gyermek tiszteletére elültetnek egy fát.

Ez is egy olyan konkrét politikai ígéret volt, amely nem teljesült.

Emellett a háromezer köztéri kuka leszerelése és az úgynevezett méhlegelők is megosztották a lakosságot – mondta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a főpolgármester ismét elővette a 2019-es programját, amely „a nyugati globális zöldpolitika kritika nélküli importálása, lényegében a német zöldek mondanivalójának fordítása”.

Ez a program semmi újdonságot és semmi lokális, a hazai viszonyokat figyelembe vevő politikai célt nem tartalmaz.

– Egyedül az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban látok eltérést, hisz a német zöldek szükségesnek és jónak tartják ezeket a beruházásokat, a Párbeszéd pedig – a többi ellenzéki párttal együtt – mindent megtesz ezek ellen, ami hitelességi kérdéseket vet fel – mondta. Nagy Ervin szerint ez a mondanivaló kevés lesz az EP-választásokra, hiszen oda sokkal komplexebb politikai programra és célokra van szüksége Karácsony pártjának, amely ráadásul jelenleg alig mérhető, s mivel senki nem akar velük összefogni, így vélhetően esélytelenül indulnak.

Politikai termék

– Ha versenyt hirdetnénk az eredményeket illetően, akkor a magyar kormány rengeteg kérdésben az unió élmezőnyéhez tartozik. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a zöldpolitikát nem tudja identitáspolitikaként kisajátítani egyetlen párt sem. Sőt, az ellenzéki oldalt tekintve a szocialista párt és a Demokratikus Koalíció is nagyjából beemeli az ígéretei közé azt, amiről Karácsony Gergely beszél – mutatott rá Nagy Ervin.

Az elemző szerint ebből fakad Karácsony Gergely problémája, azaz hogy minden erőfeszítése ellenére nem tud nagyon mást mondani, mint a konkurens pártok.

Nagy Ervin megállapította: Karácsony Gergely zöldpolitikája csupán politikai termék, amivel igyekszik ráfordulni a választásokra. – Egyrészt el akarja terelni a figyelmet a város valódi gondjairól, a csődközeli állapotról és a megítélését megtépázó kampányfinanszírozási botrányról, másrészt pedig igyekszik átvenni a kezdeményezést, olyan napirendet szeretne alkotni, amihez az őt vonakodva támogató vagy az állást még nem foglaló baloldali szövetségeseinek igazodnia kellene. Tehát előremenekül, át akarja venni a kezdeményezést és el akarja maszatolni a botrányokat – emelte ki az elemző.

