Október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon, a helyi önkormányzatok támogatással kívánják enyhíteni főleg azon nyugdíjasok terheit, akik az átlagnál nagyobb ingatlanban élnek, de kevés a nyugdíjuk, és több elektromos áramot és gázt használnak az átlagfogyasztás mértékénél. Az önkormányzatok korábban is segítették a rászoruló családokat, ám tavaly óta emelt összegű rezsitámogatást nyújtanak.

A főváros duplázott

A Fővárosi Közgyűlés még a tavaly augusztusi döntése alapján az addig adható havi kétezer forintos rezsitámogatást négyezer forintra emelte a súlyosan hátrányos helyzetű családoknak. A változtatással a létminimum alatti nyugdíjban részesülők évi 48 ezer forint támogatást kaphatnak, az átlagnyugdíj alatti ellátást kapó idősek közüzemi számláin évi 24 ezer forint támogatást írnak jóvá. Megjegyzendő: a támogatást háztartásonként, nem személyenként adják. Míg a fővárosban a rászorultsági státust nézik – pél­dául hogy a kérelmező védendő fogyasztó, nyugdíjas vagy éppen munkakereső személy –, addig a kerületeknél az egy főre jutó jövedelem alapján állapítják meg a támogatásra jogosultságot, továbbá a kiemelt rezsitámogatásokat azok a háztartások kapják, amelyek piaci árat is fizetnek az energiáért. Fontos tudni, hogy a kerületi és a fővárosi szociális támogatások nem zárják ki egymást. A fővárosi és kerületi segítség abban is eltér, hogy a fővárosi önkormányzat 12 hónapon át ad havi kétezer, illetve négyezer forint támogatást, míg a helyi önkormányzatok a fűtési idény három-öt hónapjában nyújtanak segítséget jelentősebb összegű támogatással.

Nagyvonalú kertváros

– A nyugdíjasok által igénybe vehető hozzájárulás az átlagnyugdíjban megállapított jövedelemhatárt meg nem haladóknak biztosít támogatást, melynek összege átalánydíj esetén maximum havi harmincezer forint, diktálásos óra esetén maximum havi ötvenezer forint, összességében éves szinten maximum 360 ezer forint – mondta el kérdésünkre a XVI. kerületi önkormányzat. Hozzátették: a fűtési támogatás feltétele, hogy a kérelmező a villamosenergia-fogyasztásánál lakossági pia­ci árat, földgáz esetében pedig versenypiaci árat tartalmazó számlával rendelkezzen.

Az önkormányzat immár 17 éve nyújt segítséget a fűtési költségekhez a kerület szociálisan rászoruló lakosai­nak. E támogatások főbb kedvezményezettjei a nagycsaládosok és a nyugdíjasok. Fűtési támogatásra összesen négy hónapon keresztül havi négyezer forintot biztosít az önkormányzat, melyet egy összegben utalnak át – emlékeztetett a helyhatóság. A főleg családi házas kerületrészekből álló városrészben sokan fűtenek fával, ezért itt tűzifa-támogatás is igényelhető, mely egy természetbeni juttatás, a rendelkezésre álló mennyiség erejéig tudja az önkormányzat a lakossági igényeket kiszolgálni. Továbbá kérvényezhető települési támogatás a lakhatási kiadások enyhítésére, melyet szintén a fűtés kifizetésére lehet fordítani. Mindezeken túl rezsielmaradás esetén rendkívüli települési támogatás igényelhető, ez esetben az önkormányzat hozzájárulhat a felgyülemlett rezsihátralék kiegyenlítéséhez.

Folyamatos kiigazítás

Az I. kerületben a Fidesz-frakció kiemelt javaslatokat tett V. Naszályi Márta polgármesternek. A képviselő-testület új szociális rendeletről szavazott, amely a kiterjesztett fűtési támogatási rendszer mellett kibővített élelmiszer-támogatást, a családoknak születési támogatást és a rászorulóknak csaknem megduplázott ünnepi támogatást ad. Mint közölték, az I. kerületi jobboldali képviselői azon dolgoznak, hogy a gazdasági helyzet változásai a lehető legkevésbé érintsék a kerületi polgárokat.

– Belváros önkormányzata mindig is kiemelt figyelmet fordított a kerületben élők egész évben történő szociális támogatására, fűtéstámogatással pedig már 2005 óta segítik a jogosultakat a Belvárosban – ezt már az V. kerület önkormányzata közölte a Magyar Nemzettel. A kerületi fűtéstámogatás kiterjesztéséről éppen a szeptember 21-i képviselő-testületi ülésén döntöttek. Szentgyörgyvölgyi Péter polgármesternek a jövedelemhatár megemelésére vonatkozó javaslatával már az idei fűtési szezonban, szélesebb körben vált elérhetővé a fűtéstámogatás, ami novembertől márciusig igényelhető. Ahogyan az összes kerületi támogatási formát, úgy a fűtéstámogatást is a bevezetése óta monitorozza az önkormányzat, és már eddig is többször módosították a feltételeit, a jogosultsági jövedelemhatárát, a támogatás összegét, építettek bele méltányossági lehetőséget, valamint a nagycsaládosoknak is elérhetővé tették a támogatást a lakosság visszajelzései, szükségletei alapján. Az V. kerületi önkormányzat hangsúlyozta: következő lépésként Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester előterjesztésére megvizsgálják a gyermeket nevelő családok fűtéstámogatásának lehetőségét. A rezsitámogatás mellett időszaki támogatások is igényelhetők a Belvárosban évente háromszor, karácsony, húsvét és a tanévkezdés alkalmával.

