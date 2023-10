Hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon

Ahogyan az összes kerületi támogatási formát, úgy a fűtéstámogatást is a bevezetése óta monitorozza az önkormányzat, és már eddig is többször módosították a feltételeit, a jogosultsági jövedelemhatárát, a támogatás összegét, építettek bele méltányossági lehetőséget, valamint a nagycsaládosoknak is elérhetővé tették a támogatást a lakosság visszajelzései, szükségletei alapján. Az V. kerületi önkormányzat hangsúlyozta: következő lépésként Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester előterjesztésére megvizsgálják a gyermeket nevelő családok fűtéstámogatásának lehetőségét. A rezsitámogatás mellett időszaki támogatások is igényelhetők a Belvárosban évente háromszor, karácsony, húsvét és a tanévkezdés alkalmával.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Bach Máté)