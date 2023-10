Újra tilosban parkolt Kern András

Kern András megint vétkezett, és most is a II. kerületben parkolt szabálytalanul. Bár a kerület baloldali polgármestere már egyszer „tahóparkolónak” nevezte ezért Kernt, úgy tűnik, a színészt nem hatotta meg a jelző, aki most egy túrós pite miatt szabálytalankodott.

A Margit híd budai hídfőjénél szabálytalankodott autójával Kern András, aki a járdára hajtott fel és hagyta ott az autóját,

amíg a szemben lévő pékségbe beszaladt egy túrós pitéért, majd mint aki jól végezte dolgát, távozott a helyszínről – írta meg a PS.hu.