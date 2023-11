A kormány nemet mond a zöldideológiára, igent a zöldpolitikára + videó

Különbséget kell tenni a zöldideológia és a zöldpolitika között, amit Orbán Viktor kormányfő is egyértelművé tett hétvégi beszédében – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az M1 csatornán. Úgy folytatta, hogy a kormány nemet mond a zöldideológiára, ami valójában különböző társadalomátalakítási agymenésekről szól, és zöld csomagolást kapott. A magyar társadalom döntő többsége által támogatott zöldpolitika Magyarországon arról szól, hogy az emberek szeretnének tiszta környezetben, egészségesen, rendezett módon élni.

Szeretjük a jó levegőt, szeretjük a tiszta vizeket, szeretjük az erdőt, tehát ez egy kézzelfogható zöldpolitika.

– jelentette ki az igazgató. Hozzátette, ebben a kormány minden egyéb magyar politikai párthoz képest elkötelezett.

Kitért arra is, hogy ennek van egy technológiai átalakulással kapcsolatos eleme, ugyanis a zöldenergia előállítása és tárolása a következő időszak egyik nagy technológiai ugrása lesz. Magyarország megpróbál benevezni arra, hogy ebben a versenyben részt vegyen és központként viselkedjen – tette hozzá. Kifejezte, a kormány nagyon büszke a zöldenergiai fordulatra, ami leginkább arról szól, hogy Magyarország képes-e zöld módon energiát előállítani, másfelől pedig arról, hogy lehet-e tárolni ezt az energiát a gépkocsikban, családi házakban vagy ipari telepeken. Ebben hazánk már most is nagyon előkelő helyen van az európai országok között – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Erre szeretnénk építeni, mert ezen keresztül egyrészt el tudjuk érni a Magyarország környezetének védelmével kapcsolatos céljainkat, másrészt egy újabb technológiai ugrást tudunk végrehajtani.

– emelte ki a miniszterelnök politikai igazgatója.