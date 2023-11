Befóliázva

Alföldi Róbert úgy látja, Magyarország fasiszta, az volt, az is marad, és aggódik, hogy őt majd jól elviszik. Rebegett valamit még arról is, hogy itt fóliáznak, és nem paprikára, hanem feltehetően könyvekre gondolt. Na, most azon kívül, hogy Alföldi az egyik legokosabb ember a baloldalon, és az ember beleborzong a gondolatba, hogy milyen lehet ott a legbutább, egy apróságot tegyük világossá. Alföldi sok mindennel próbálkozott modern rendezőként, akadtak nála jelmezes nyalánkságok, magyar gestapósok, szexis másként gondolkodók. Viszont jó volna Alföldit befóliázni egyszer színházilag. Csak öt percre, látványként. Hogy miért? Csak. Taps, függöny.