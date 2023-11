Egyre több külföldön élő család tér haza

– Komplex, a különböző élethelyzeteknek megfelelő szolgáltatáscsomagot dolgozott ki a kormány a Hazaváró programmal – mondta Panyi Miklós azután, hogy

a külföldről hazatérést támogató közigazgatási szolgáltatáscsomag részeként múlt héten elindult a Hazaváró portál.

A Miniszerelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a honlap fejlesztése során 36 ország hasonló szolgáltatását tekintették át, és ezekből próbálták összegyűjteni a legjobb gyakorlatokat.

A szolgálatáscsomag több részből áll. Egyike a honlap, ahol a különböző élethelyzetekben szükséges ügyintézési fajtákat gyűjtötték egybe. Itt lehetőség van egy személyes profilt létrehozni, ahol az érdeklődő láthatja, milyen hivatalos ügyeket kell elintéznie

– sorolta az államtitkár.

Panyi Miklós hozzátette, a portál ügyfélbarát módon segíti a tájékozódást, és nagyban segíti a különböző hivatalos elintéznivalók előkészítését is. – A honlapon keresztül lehetőség van kormányhivatali ügyintézőkhöz is kapcsolódni, valamint egy 24 órás telefonos szolgáltatást is biztosítanak. Az internetes fejlesztés mellett a kormányablakok közül huszonhétben Hazaváró-pontot is kijelöltek, ahol kifejezetten a hazatérő magyaroknak segítenek majd hatósági és okmányügyekben angol és magyar nyelven. Itt olyan ügyintézők dolgoznak majd, akik ezekre az ügyekre szakosodva tudnak segíteni – hangsúlyozta az államtitkár, aki kitért arra is, hogy törekedtek az egyablakos ügyintézésre, így az összes ilyen ügyet a Hazaváró-pontokra próbálták integrálni, valamint egyszerűsítettek néhány ügykezelésen. – Például az angol, német és francia anyakönyvi kivonatoknál nem lesz szükség hivatalos fordításra, ami több héttel is felgyorsítja az ügyintézés menetét, és több esetben csökkennek a fordítási díjak is – fogalmazott.

Panyi Miklós hangsúlyozta,

egyre több magyar állampolgár tér haza vagy tervezi a hazatérést Magyarországra. – Nyugat-Európában a közbiztonság megrendülőben van. Magyarország számos olyan értékkel rendelkezik, ami Európában versenyképes: Magyarország a világ és Európa legbiztonságosabb országa, szofisztikált a családtámogatás rendszere, kiemelkedő az életminőség, a kulturális és sportélet, amelyek Nyugat-Európában komoly támadások alatt állnak.

Ezek olyan hívószavak, amelyek nagyban hozzájárulnak a külföldön élő honfitársaink hazatéréséhez – emelte ki az államtitkár.

Panyi Miklós a Magyar Nemzetnek korábban úgy fogalmazott, Gyurcsány Ferenccel szemben, aki kormányzása alatt azt mondta, hogy „el lehet menni Magyarországról”, ők azt mondják: „várunk haza mindenkit”! A Hazaváró-pontok ezt a célt segítik. Közölte, hogy az elmúlt évtizedben dinamikusan nőtt a külföldről hazatelepülő magyar állampolgárok száma, és egyre nagyobb az érdeklődés a diaszpóra magyarsága részéről is a magyarországi tartós tartózkodási és tanulási lehetőségek iránt.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke júliusban beszélt arról, hogy a kormány Hazaváró-irodákat nyit azoknak, akik ideiglenesen vagy véglegesen Magyarországra kívánnak települni.

Borítókép: Panyi Miklós (Fotó: Teknős Miklós)