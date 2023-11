A Bükkben csaknem mínusz 20 fok volt

A hajnali órákban a Miskolci Egyetem–MFK–Földrajz Intézet által megfigyelt bükk-fennsíki Mohos-töbörben mínusz 19,88 fokot mértek. „Ennek oka, hogy a fennsíkon jelenleg is néhány centis hóréteg található, amely növeli a felszín albedóját, annak kisugárzási potenciálját. Jelenleg a Kárpát-medencét hideg, sarkvidéki eredetű légtömegek töltik ki, és ma éjszaka a derült, szélcsendes időjárásnak köszönhetően a töbör mikroklímarendszerének érvényesülési feltételei adottak voltak. Az inverzió kiépülésében a késő hajnali órákban zavar keletkezett. A tél első lehelletei megérintették a Bükk-fennsíkot… Párhuzamosan a Robert Kerékgyártó által üzemeltetett Vörösmeteor-töbör mérőállomása is kimondottan hideg, mínusz 16,8 fokos hőmérsékletet rögzített” – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Hírportál.

A Heves Vármegyei Hírportál látványos fotókat osztott meg a Kékestetőről, ahol hóembert is megörökített a lap munkatársa.

Fotó: Heves Megyei Hírlap/Czímer Tamás

A szombat délutáni havazásról videó is készült Egerben.

Gyöngyösön is nagy pelyhekben hullt a hó.