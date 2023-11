Időközönként elered a hó Balatonfüreden, szombat délután többször is szakadó hó fogadta a tóparti város lakóit adta hírül a Veszprém vármegyei hírportál.

A hőmérséklet is alacsony, csípős, hideg, 1-2 Celsius fok. Igazi télies arcát mutatja az idő.

– írták.

Bár jövő hétre is hasonlóan hideg időt jósolnak a Balaton környékére, azonban újabb havazásra a jelenlegi információk szerint nem kell számítani a térségben, ezért is különleges a most felvett időjárás.