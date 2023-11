Hózáporokkal, kemény fagyokkal érkezett meg a tél + videók

Vasárnap napközben felhőátvonulásokra számíthatunk döntően többórás napsütéssel – tájékoztat az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Délelőtt még a Dunántúlon, délutántól pedig főként az Alföldön van esély elszórtan hózápor kialakulására. Az északnyugati szél nagy területen lesz erős, helyenként viharos lökések is várhatók, amelyek a havas dunántúli hegyekben hófúvást okozhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és 5 fok között alakul. Késő estére mínusz 5 és plusz 2 fok közé hűl le a levegő.

Estétől fokozatosan csökken a felhőzet és kiderül az ég. Az éjszaka második felétől az ország nyugati felére, kétharmadára ismét szakadozott felhőzet érkezik,

a Dunántúlon néhol havazás, hózápor is előfordulhat.

Hajnalra helyenként pára, köd képződhet. A légmozgás mérséklődik, gyengül, csak néhol lehet egy-egy élénk széllökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 8 és 0 fok között alakul.

Tegnap napközben már sokfelé havazott; Szombathelyen nagy pelyhekben hullott a hó.

Az osztrák fővárosban, Bécsben is esett a hó – írja a Vas Vármegyei Hírportál.

Fotó: Kisalföld/Olvasó

Havazásról számoltak be Komárom-Esztergom vármegyében. Az esti órákra Vértestolna és Agostyán között, a Gorba-tetőn hó borította az 1128-as jelű utat. Bár nagy havazás nem volt, hideg annál inkább.

Heves vármegyét is elérte a havazás. Hullott a hó Bánkúton, Egerben és Gyöngyösön is. Az ország legmagasabb pontján, a Kékestetőn teljesen kifehéredett a táj – számolt be a Heves Vármegyei Hírportál. A lap olvasója szerint Bélapátfalván is nagy pelyhekben hullt a hó.