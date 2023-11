Kaotikus állapotokat okozhat az Alföldön az időjárás

A hosszú, enyhe, esős ősz hatása a felszín „zöldességét” mutató vegetációs indexben is megmutatkozik, nagy területen jóval nagyobb a zöld tömeg mennyisége a szokásosnál. A kevés és csak gyenge fagyos nap miatt a természetes növényzet lombjának színeződése, lehullása jóval a szokásos időpont után következett be, a réteken, legelőkön a fű is kizöldült.

A folytatásban is marad a változékony, többször csapadékos időjárás, egymást követik majd az időjárási frontok, amelyek közül a legtöbb csapadékot a pénteken érkezők hoznak. A jövő hét közepéig összességében nagy területen hullhat 5-20 milliméter csapadék, így nőhet a belvizes területek nagysága. A hőmérséklet tovább közelíti az ilyenkor szokásos értékeket.

Szombattól megjelennek az éjszakai fagyok, de csak a kevésbé felhős és szeles országrészekben, azaz országos fagy egyelőre nem valószínű.

Szombattól már várható napsütés is a részben felhős idő mellett, egyelőre tartós köd nem valószínű – fogalmaztak.

