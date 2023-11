Menczer Tamás: Gyurcsányné embere ellenzi, hogy a Nagy-Szénáson felgyújtott kereszt helyén ismét kereszt álljon

– Milyen meglepő… Gyurcsányné a képben. Vojczek Judit – aki „természetvédőként” ellenzi, hogy a Nagy-Szénás hegyen felgyújtott kereszt helyén ismét kereszt álljon, így a korábbi állapotot helyreállítsuk – Gyurcsányné embere, Gyurcsány Ferenc feleségének támogatását bírja – írta legfrissebb Facebook-bejegyzésében Menczer Tamás, a Budakeszi központú választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője, majd hozzátette:

Gyurcsányné és a baloldal támogatta Vojczek Juditot akkor is, amikor 2019-ben önkormányzati képviselő akart lenni.

Szépen kiderül, hogy a kereszt kapcsán nem természetvédelmi ügyről van szó, hanem politikai alapon támadják azt. Nem véletlenül mondjuk mindig: soha többé baloldalt!

– zárta Facebook-bejegyzését Menczer Tamás.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy már készen van az új kereszt, csak az a kérdés, mikor kerülhet újra a hegycsúcsra.

Nem zökkenőmentes az augusztus 19-én kidöntött kereszt helyére tervezett fakereszt felállítása, dacára annak, hogy a Természetvédelmi Hatóság megadta az engedélyt, illetve az érintett település támogatását is élvezi a helyreállítási projekt.

A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) képviselője ugyanis peres úton megtámadta a kiadott engedélyt, és kérte a bíróságot, hogy a tervezett fakereszt ne legyen felállítható a Nagy-Szénás csúcson.

Mindezt Kiszelné Mohos Katalin, a Pest megyei Nagykovácsi polgármestere tudatta közösségi oldalán. Mint közölte, miután ismeretlen tettes megsemmisítette a Kéktúra útvonal mentén álló fakeresztet a Nagy-Szénás hegycsúcson, a lakossági kezdeményezést felkarolva a helyi KDNP elindította az engedélyeztetési eljárást egy új kereszt felállításához. – Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának hozzájárulását is kérte, mivel a helyszín Nagykovácsi közigazgatási területén fekszik – fogalmazott a polgármester, aki úgy folytatta,

a képviselő-testület úgy döntött, hogy a szükséges hatósági engedélyek megléte esetén hozzájárulását adja a kereszt helyreállításához.

– A KDNP – szigorú feltételek mellett – megkapta a Természetvédelmi Hatóság engedélyét a kereszt felállításához, helyi vállalkozókkal meg is kezdte a tervek megvalósítását, a régi fakereszt helyén elkészíttette az alapot az új kereszthez – írta Kiszelné Mohos Katalin.

A Nagykovácsi Természet- és Környezetvédő Egyesület (NATE) képviselője azonban peres úton megtámadta a kiadott engedélyt, és kérte a bíróságot, hogy a tervezett fakereszt ne legyen felállítható a Nagy-Szénás csúcson – derült ki a bejegyzésből.

Mindeközben elkészült az új fakereszt, melyet

Kemenes Gábor plébános fog felszentelni a nagykovácsi Nagyboldogasszony római katolikus templomban.

– A kereszt ebben a templomban fogja várni, hogy méltó helyre kerüljön Nagykovácsiban – tette hozzá Kiszelné Mohos Katalin.

A kereszt ügyében korábban Menczer Tamás is megszólalt, aki a meglévő alap mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A politikus jelezte, hogy a civilek mellett a nemzeti park vezetése sem támogatja a kereszt újbóli felállítását, ő maga azonban továbbra is mindent megtesz azért, hogy ez megvalósuljon.