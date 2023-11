Az elkövető a szüleivel és testvérével élt együtt a nagykátai otthonukban, és már korábban is meggyűlt a baja a kábítószerrel, emiatt többször is kezelték. Tavaly március elején egyszer már megfenyegette késsel az édesanyját, de pórul járt, kórházba is szállították, ahonnan csak pár nappal később engedték ki.