Kiderült: a Fidesz tábora nőtt, a Tisza Párté csökkent

Ha összevetjük a Voks 2025 és a Tisza pártszavazásának részleteit a tavalyi Európai Parlamenti választással mint legutolsó hiteles országos választással, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz tábora növekedett, a Tiszáé pedig csökkent, a kormány konzultációját kétszer annyian küldték vissza, mint a Magyar Péter-félét – hangsúlyozta Az igazság órájában az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Dornfeld László, az AK vezető elemzője.

Ukrajnának van képviselete az Európai Parlamentben, úgy hívják, hogy Tisza Párt, hét képviselővel – mondta a műsorban Szűcs Gábor. Ha valaki beül egy parlamentbe egy nemzeti lobogóval a pólóján, akkor az elég egyértelmű, hogy kit képvisel, nem tudom, hogy tudná ennél egyértelműbben csinálni – emlékeztetett az AK elemzője, a Megafon tagja arra, amikor a Tisza Párt EP-képviselői ukrán nemzeti színekben ültek be az ülésterembe.

Látszik, hogy a Tiszának nincs víziója, nincs kormányzati tapasztalata, az, hogy valaki néhány évig felveszi a fizetését a Diákhitel Központból, még nem számít annak – jegyezte meg Dornfeld László Kulja András, a Tisza egészségpolitikusa és Takács Péter egészségügyi államtitkár vitája kapcsán. – Kulja is teljesen fogalmatlan volt, nyilván azt a fajta abszolút semmilyen elképzelést viszi tovább, mint amit látott Magyar Pétertől, az meg külön rossz pont, hogy a stílusát is sikerült lemásolnia a főnökének – értékelt az Alapjogokért Központ elemzője.

– Ha érzelemből akarunk vitázni, azt hívják veszekedésnek, na ez az, aminek nincs értelme – mondta Szűcs Gábor. – Ugyanis Kulja András azzal is támadta az egészségügyi államtitkárt, hogy érveket és számokat hoz be a vitába. Ez a vita megerősítette, hogy a kormányzatban kompetens emberek dolgoznak, akik valóban értenek ahhoz, amit csinálnak, és azt is megerősítette, hogy akik szeretnének kormányozni, azok pedig nem ilyenek – fejtette ki az AK elemzője, a Megafon tagja.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik hallgathatják meg:

https://www.youtube.com/watch?v=aXRoRBY1maY