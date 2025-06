Szoboszlai-interjú meccs közben? Óriási változások jönnek a Premier League-ben

Az újításokról a Telegraph számolt be elsőként, és bár a Premier League egyelőre nem jelentette be hivatalosan, a megbízható források közül többen is megerősítették a változásokat.

Az operatőrök a pályára is bemehetnek a Premier League új idényében (Fotó: MI News/NurPhoto/AFP)

Új szelek fújnak a Premier League-ben

Az új idénytől a lecserélt játékosokkal interjút lehet majd készíteni az oldalvonal mellett, és ezt a közvetítésben is mutatni fogják. A BBC szerint a futballistáknak lehetőségük lesz pihenni előtte, így nem kell azon nyomban nyilatkozniuk, ahogy lejöttek a pályáról.

Egy másik nagy újítás, hogy az operatőröknek lehetőségük lesz bemenni a csapatok öltözőibe, ám nagyon fontos, hogy korlátozottan, és sohasem a csapatmegbeszélések alatt. Emellett beléphetnek a pályára is, hogy közeli felvételeket készíthessenek a gólörömökről.

A változtatások a rekordértékű, négy évre szóló 6,6 milliárd fontos televíziós megállapodás részeként kerülnek bevezetésre a Sky Sports és a TNT számára, akik 270 mérkőzést is adhatnak idényenként.