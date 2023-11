Több ezer doboz csempészcigarettát foglaltak le + videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei az elmúlt napokban két alkalommal foglaltak le nagy mennyiségű – több mint 2200 doboz – magyar zárjegy nélküli cigarettát, valamint több mint száz darab hamisított ruhát.

Az egyik esetben a járműben

több mint ezerötszáz doboz csempészcigarettát.

– tájékoztat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A rakterét, az utasterét és az utánfutóját is plafonig pakolták a kisbusznak, amit a járőrök az M1-es autópályán a Lajta Pihenőhelyre kísértek ellenőrzésre. A kilencszemélyes kisbusz átvizsgálásakor a csomagok alatt vastag szigetelőszalagokkal áttekert, úgynevezett mesterkartonokba rejtve találták meg az adózatlan cigarettát. Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a sofőr nem tudott az illegális rakományról. A fuvarozó vállalkozó, aki egyben az utasa is volt, viszont tudta, hogy mit szállítanak – számoltak be.

Az egyenruhások az 1 580 doboz, több mint 3,5 millió forint értékű cigarettát lefoglalták. A 39 éves férfinak jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény alapos gyanúja miatt is felelnie kell, és csaknem ötmillió forint bírságra számíthat – tudatták.