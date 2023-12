Erős szél társul a télies időjáráshoz

Egyre nagyobb területen megerősödik, főként a kiszínezett részeken viharossá is fokozódik a nyugati, északnyugati szél. Azonban másutt is van esély 60 km/h-t meghaladó széllökésekre – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében. Emellett az ország nagyobb részén szakadozik a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de a nyugati, délnyugati tájakon felhősebb időre van kilátás. Elszórtan valószínű záporos csapadék.

A hőmérséklet döntően 6 és 11 fok között alakul, északkeleten lehet ennél kicsit hűvösebb.

Estétől a változatosság kedvéért nyugat felől ismét beborul az ég, és egyre többfelé várható csapadék szombatra virradó éjszaka, kiemelten a Dunántúl északi felén érdemi mennyiség is hullhat. Az eső, havas eső mellett havazás is előfordulhat, utóbbira főként a Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb környezetében és az Északi-középhegységben van esély, itt szombat reggelre néhány centiméteres olvadozó hóréteg is kialakulhat.