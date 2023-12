Háborúk árnyékában: támogatják a magyarok a haderő fejlesztését

Ukrajnában csaknem két éve súlyos háború folyik, október elején pedig a Közel-­Keleten robbant ki háború. Ebben a helyzetben felértékelődött a Magyar Honvédség megerősítésének kérdése, ami ezektől függetlenül is napirenden volt, hiszen NATO-elvárás szerint a védelmi kiadá­sunkat az éves GDP két százalékára kell növelnünk.

Lapunk részére a ­Real-PR 93. által végzett felmérés szerint a magyar lakosság döntő többsége egyetért a magyar hadsereg fejlesztésével mindhárom vizsgált témakörben.

Egyaránt ­76-76 százalék támogatja a korszerű haditechnika vásárlását, illetve a magyar katonák fize­tésének emelését, előbbivel 18, utóbbival csak 13 százalék­nyian nem értenek egyet. Azzal 69 százalék ért egyet, hogy a katonák létszámát is növelni szükséges, itt 23 százalék az ellenvélemények aránya. A felnőtt népesség 88 százaléka támogat legalább egy haderőfejlesztési célt a felsorolt három közül, de a magyarok 58 százaléka mind a három célt támogatja. Nem tapasztalható érdemi eltérés az előbbi adatoktól, ha egy most vasárnap tartandó országgyűlési választáson bizto­san szavazókat nézzük. A korszerű hadi­technika vásárlását 77, a ­katonák fize­tésemelését 75 százalék szorgalmazza, míg a létszámnöveléssel a biztos szavazók körében is kétharmados többség ért egyet.