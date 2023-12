Kemény vidékizésbe kezdett az árvíz kapcsán a baloldali megmondóember

Belvárosiként van épp elég bajunk ezek nélkül is, miért kell ezeket pluszban idevonzani, nem elég, hogy a környékemen az elmúlt hónapokban kb. nyolcvan várakozóhelyet szüntetett meg a hülye önkormányzat, most még jön a paréj is a kisteherautójával, és simán befoglal vele három helyet egyszerre. Máshol meg a két nyomorult Suzuki egyszerre hármat,