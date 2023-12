Nő a babaváró összege januártól + videó

– A magyar családtámogatási rendszer egyik legfontosabb jellemzője, hogy egész életen átnyúló támogatási rendszer, a kormány minden életszakaszban segítséget nyújt – mutatott rá a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) családokért felelős államtitkára a közszolgálati televízió csütörtöki adásában. Hornung Ágnes kiemelte:

Magyarország 13 éve azért helyezte a családokat a középpontba, mert ebben az értékben hisz.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar családtámogatási rendszernek két fő eleme van. Az egyik a családbarát eszme, a másik pedig az ehhez a gondolatisághoz kapcsolódó, több mint harminc családtámogatási forma, amelyeket az elmúlt 13 évben lépésről lépésre hozott meg a kormány – emelte ki. Hozzátette: a családok támogatása az otthonteremtés, az anyagi biztonság és a munka, illetve a magánélet egyensúlya köré épültek.

A támogatási rendszer elemeiről, annak „finomhangolásáról” folyamatosan egyeztetnek a civil szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel és a családokkal is, hogy a támogatásokkal mindig az adott igényeknek megfelelően, az adott gazdasági helyzetben tudják segíteni az érintetteket – mondta az államtitkár.

Kitért rá, hogy

januártól nő a babaváró összege, a házaspárok tízmillió forint helyett 11 millió forinthoz juthatnak hozzá a konstrukcióval.

A kormány intézkedéséről a politikus közösségi oldalán is beszámolt.

Babavárót azok a házaspárok igényelhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 30. életévét. Ugyanakkor egyéves átmeneti időszakot is biztosítanak: ha a feleség még nem töltötte be a 41. életévét, és igazolják a legalább 12 hetes terhességet, akkor igénybe veheti a család a babavárót – jegyezte meg.

Szólt az otthonteremtési támogatások januári változásáról is, amelynek értelmében a jövő év elejétől igényelhető a csok plusz, és emelkedik a falusi csok összege is. A csok plusz keretében az államilag támogatott kamatozású hitelt a gyermekvállalás előtt álló, valamint már gyermekes, de további gyermekeket vállaló családok igényelhetik lakóingatlan vásárlására, építésére vagy bővítésére.

Az összege a gyermekek számától függően 15, 30 vagy akár 50 millió forint lehet

– magyarázta. Hangsúlyozta azt is, hogy a falusi csok duplájára emelkedik januártól.