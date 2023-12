Több tízezer mézeskalács szívet sütöttek az adományozóknak

December 23-án este zár az Ökumenikus Segélyszervezet Adománypontja a 2023-ban immár negyedszerre is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott, budapesti Adventi Bazilika rendezvénysorozat helyszínén – írja lapunkhoz eljuttatott közleményében az Ökumenikus Segélyszervezet. Az adventi vásárban november 17-től várták az emblematikussá vált szív alakú perselybe a felajánlásokat, az adományponton működő látványsütödében pedig az önkéntesek mézeskalács szíveket készítettek, hogy ezzel köszönjék meg a pénzadományokat.

Az öt héten át nyitva tartó Adományponton 193 önkéntes 1059 órán át segítette a gyűjtést, a mézeskalács-sütödében pedig mintegy 25 ezer darab mézeskalács szív készült.

A sütöde mellett adományboltot is működtettek az ökumenikusok, ahol a szervezet intézményeiben készült kézműves termékek megvásárlásával is lehetett adományozni. A helyszín alkalmat adott több gyermekprogram és figyelemfelhívó akció megszervezésére is, melyekbe számos népszerű sztár, vállalati önkéntes csoport, illetve közéleti személy is bekapcsolódott. Különleges alkalom volt december 19. este, amikor az Udvari Kamaraszínház művészei adtak zenés műsort az Adománypont előtt.

Nemcsak az Adományponton, hanem a vásár egész területén lehetett csatlakozni az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtéséhez.

Aki az árusoknál, illetve vendéglátó standoknál bankkártyával fizetett, annak a HelloPay fizetési rendszere felkínálta a borravaló adás lehetőségét 0–20 százalék között. A kiválasztott borravaló összegének 30 százalékát az Ökumenikus Segélyszervezet kapja meg. A gyűjtés ezen része a vásár zárásáig, azaz január 1-jéig folytatódik. A segélyszervezet köszönetét fejezi ki a meseszép – a többször is Európa legszebb karácsonyi vásárának választott – helyszín biztosításáért az Adventi Bazilika rendezvénysorozat szervezőinek és mindenkinek, aki az év végi rohanásban is időt szánt arra, hogy önkéntes munkával segítse az Adománypont működését. Akinek nem jutott ideje személyesen kilátogatni, de szívesen segítene, az ünnepek alatt is, egészen december 31-ig hívhatja a Segélyszervezet 1353-as adományvonalát. Ezzel a néhány másodpercet igénybe vevő mozdulatsorral 500 forintot lehet adományozni. Aki ennél nagyobb összeggel szeretne segíteni, az megteheti online adományozással a www.segelyszervezet.hu oldalon.