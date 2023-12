Még érdemes ellátogatni a budapesti karácsonyi vásárokba

A Vörösmarty téri vásárt és az Advent Bazilikát is nagy érdeklődés övezi, rengeteg a turista, estefelé pedig megtelik emberekkel a tér – írja a Metropol. Lehet találni olyan hangulatos helyet, ahol nyugodtan megihatunk egy pohár karácsonyi puncsot vagy forralt bort és közben nézelődhetünk.

A karácsonyi vásárok minden évben nagyon népszerűek és nem véletlenül: a fényárban úszó bazilika és Vörösmarty tér mindig különleges és szép látvány.

Az óriási karácsonyfák alatt érdemes megállni egy pillanatra, elfelejteni a készülődés izgalmait és elmerengeni az elmúlt esztendőn.

Ha az embernek szerencséje van, akkor akár a Mikulással is találkozhat, aki boldogan megáll minden érdeklődőnek, egy karácsonyi dalt elénekelve pedig ajándékot is kaphatunk tőle. Mint írják, a Metropol stábja is elővette énektudását és dalolt a Mikulásnak, aki szaloncukorral jutalmazta bátor újságíróinkat. Bár megjegyezte nekik: jövő karácsonyig még van mit csiszolniuk a „Hull a pelyhes fehér hó” dalszövegén.