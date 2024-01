Az EU elintézné, hogy mégis örökbe fogadhassanak az LMBTQ-párok

Hivatalosan a bürokrácia csökkentése, illetve a fenti célok megvalósítása érdekében az EP bevezetné az úgynevezett európai szülői bizonyítványt is, ami ugyan az állami dokumentumokat nem váltaná fel, de helyettük is használható lenne. Ezt az ötletet korábban az Európai Bizottság dobta be.