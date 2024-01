Rejtélyes sírokra és pincékre bukkantak egy építkezésen

A volt Magasház környékén Pécsen, a parkoló bontása közben kiderült, hogy az aszfaltos rétegek alatt olyan helyen is található pince, amely a városi pincekataszteren nem szerepelt. Emiatt az eredetileg tervezett vízáteresztő burkolat helyett szilárd burkolatot építenek, és ennek megfelelően módosítják az építkezési terveket – adta hírül a Bama.

A portál az indoklásban rábukkant arra is, hogy a helyszínre tervezett pavilon alapozása közben fel nem tárt sírokat is találtak, ezért a pavilont eltolták,

így az a feltárt sírok mellett helyezkedik majd el.

Emiatt a környező járdák, épített elemek, közművek nyomvonala is változott. Az is kiderült: a zöldprogramnak az is a része volt, hogy a pécsi önkormányzat 2,5 millió forintnyi, nagy mennyiségű fa kiirtására készült a területen, amit végül a rejtélyes pincék és sírok miatt nem tesznek meg.