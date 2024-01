Bíróság elé áll a Lánchíd-botránnyal is kapcsolatba került Vig Mór

Szinte a teljes büntető törvénykönyvet lefedik azok a bűncselekmények, amelyekkel összefüggésbe hozták azt a nehézfiút, akit a százmilliós számlagyár-ügybe belebukó, a Lánchíd-botrányban is felbukkanó Vig Mór megbízhatott haragosa összeverésével – értesült a Mandiner. A férfinak volt egy bűntársa is, akit korábban a hírhedt „kötözős” rablóbanda egyik tagjaként azonosítottak a hatóságok. Vignek haragosa összeveretése ügyében felbujtás miatt kell felelnie.

Hamarosan súlyos testi sértés kísérlete miatt áll bíróság elé a több száz millió forintos számlagyár működtetésével is gyanúsított Vig Mór, akit azzal vádolnak, hogy megverette felesége volt párját. Az exügyvédről az is tudható, hogy testvére Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

Az erőszakos bűncselekmény 2020-ra nyúlik vissza, amikor azért „vette elő” Vig Mórt a hatóság, mert egy elmérgesedett vita után verőlegényeket küldhetett felesége volt kedvesére.

A két elkövetőt megtalálták a rendőrök, és mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki. Viget, mint a bűncselekmény megbízóját ugyancsak azonosították, és felbujtás gyanújával őt is kihallgatták a nyomozók. Az eljárást végül mégis megszüntették, mert a hatóság szerint kétséget kizáróan nem lehetett bizonyítani, hogy az érintetteknek köze lenne a bűncselekményhez.

Az áldozat ebbe nem törődött bele, és pótmagánvádat terjesztett elő, amit a Budai Központi Kerületi Bíróság (BKKB) befogadott, a tárgyalás pedig rövidesen kezdetét veszi.

Viperával támadtak Vig ellenségére

Csak a szerencsének köszönhető, hogy a férfi a verés következtében nem szenvedett maradandó sérüléseket. A rendőrségi iratokból ugyanis kiderült, hogy viperával estek neki, és ott ütötték, ahol érték: a sértett a fején, a karján és a lábán is komoly sérüléseket szenvedett. Az sem mellékes körülmény, hogy az egyik támadó az alvilág jól ismert alakja, akit néhány éve a „kötözős” rablóbanda tagjaként fogott el a rendőrség: a 2010-ben kezdődött és hét éven át tartó „kötözős” rablássorozat országszerte több települést érintett, a fővárosban, Komárom-Esztergom, Bács-Kiskun és Baranya vármegyében hasonló módszerrel elkövetett bűnesetek kerültek górcső alá.

A Mandiner által megismert hatósági dokumentumok szerint Vig haragosának másik támadója is a nehézfiúk kategóriájába sorolható, és szintén ismert személy az éjszakában.

Szinte alig van olyan bűncselekmény, amit a múltban ne írtak volna H. J. számlájára: zsarolás, lopás, kényszerítés, rongálás, súlyos testi sértés, emberölés előkészülete, lőfegyverrel való visszaélés, vesztegetés, csalás.

Mindezekért a férfi korábban hosszú börtönéveket kapott.

Nagyüzem a számlagyárban

Vig Mór, a praxisától eltiltott ügyvéd neve a testi sértéses ügyön kívül több más eljárásban is előkerült már.

A legutóbbi esetre tavaly november végén derült fény, amikor az Amnesty-vezér testvérét egy adóhatósági razzia után őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanújával indított vizsgálatot.

Vig a gyanú szerint egy hatalmas méreteket öltő számlagyárat működtetett,

amely az adócsökkentés érdekében több száz millió forint összegben fogadott be valótlan tartalmú számlákat.

A Lánchíd felújítója is fizetett Vig Mór érdekeltségének

Az üggyel összefüggésben a Lánchíd felújítását is végző A–Híd Zrt.-nél is házkutatást tartott a NAV. Pár napja az is napvilágot látott, hogy az A–Híd közel másfél milliárd forintot utalt 2020 novembere és 2022 júliusa között Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek.

Ebből az összegből a médiában megjelent információk szerint továbbutaltak 900 millió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, amikor az A–Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról. Az egyelőre homályos, sikkasztás gyanúját is felvető tranzakciót az adóhatóság a Vig Mór elleni eljárásban vizsgálja.