Itt az újabb fordulat: csalás miatt is feljelentették a Lánchíd-botrány főszereplőjét, Vig Mórt

Verőemberek, nemzetközi csalás, korrupció

Vig Mórról az is tudható ma már, hogy korábban zavaros, a baloldali szereplőket is érintő cégügyei voltak, illetve több büntetőeljárás is zajlott ellene. Például azzal vádolják, hogy egy jelenleg is körözött bűnöző társaságában vehetett részt egy nemzetközi csalássorozatban, illetve egy vesztegetési ügyben két éve jogerősen elítélték.

A férfit korábban kapcsolatba hozták felesége volt párjának megtámadásával is. A sértettre ráadásul Vig verőlegényeket küldhetett.

Borítókép: Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója, Vig Mór testvére (Forrás: Facebook)