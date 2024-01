Már Bajnai Gordon „régi harcostársa” is elmondta, miért lett drágább a Lánchíd felújítása

Az exügyvéd – aki nem mellesleg az Amnesty International Magyarország igazgatójának testvére – nevét egy több száz millió forintos számlagyár tavaly év végi felszámolásakor ismerhette meg a közvélemény. A több büntetőeljárásban is érintett Vig Mór november vége óta letartóztatásban van, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig költségvetési csalás gyanúja miatt büntetőeljárást indított. Kiderült az is, hogy a NAV emberei tavaly novemberben ennek az ügynek a részeként több más helyszín mellett az A-Hídnál is házkutatásokat tartottak.



Bekapcsolódik a rendőrség is?

Utóbbi fejlemény után Brenner Koloman, a Jobbik főpolgármester-jelöltje korrupciógyanút emlegetve azt javasolta: a főváros állítson fel vizsgálóbizottságot, amely tisztázhatná, miért drágult meg a Lánchíd felújítása.

A vizsgálódásba a rendőrség is bekapcsolódhat, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ugyanis sikkasztás miatt tett feljelentést a Vig Mórhoz vándorolt Lánchíd-pénzekkel kapcsolatban.

